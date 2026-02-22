◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すことを宣言していた吉田響（２３）＝サンベルクス＝が宣言通りに超積極的なレースを進めたが、終盤に苦しんで２時間９分３４秒（速報値）で有言実行とはならなかった。ＭＧＣ出場権獲得も逃した。

７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち、独走態勢に。１０キロを２９分３３秒で、２０キロを５８分４２秒で通過。中間点は１時間１分５４秒で通過した。単純計算でゴールは２時間３分４８秒となるハイペースだった。

３０キロは１時間２８分７秒で通過した。３０キロの日本記録は松宮隆行が２００５年２月の熊日３０キロでマークした１時間２８分０秒。吉田響はマラソンの通過ながら、３０キロの日本記録と同等のタイムをたたきだした。しかしその後、苦戦。３７キロでジブチのイブラヒム・ハッサン（２９）と、大学時代からのライバルの平林清澄（２３）＝ロジスティード＝に逆転を許した。その後も後続に抜かれて順位を落とした。

吉田響は顔を含め全身に丸いテープを貼りつけた。レース途中では専任の滝川大地コーチにＶサインを送り、給水用のコップはゴミ箱にちゃんと捨てるなど、すべてにおいて存在感を発揮した。終盤にマラソンの洗礼を浴びたが、初挑戦で爆発力と魅力は見せつけた。

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒。１６１センチ、４６キロ。