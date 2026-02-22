伊藤涼太郎がデンデル戦で今季7ゴール目を決めた

ベルギー1部シント＝トロイデンVVは現地時間2月21日、リーグ第26節でデンデルと対戦し、4-1で快勝した。

逆転ゴールを決めた28歳のMF伊藤涼太郎は「レギュラーシーズン優勝を目指して頑張っていきたい」と先を見据えた。

シント＝トロイデンは開始1分で先制を許したものの、同点に追いついて迎えた前半34分、ペナルティーエリア手前でフリーキックを獲得。伊藤とMF山本理仁が並んで構えた。山本が直接狙ったシュートは壁に当たって跳ね返ったが、こぼれ球に反応した伊藤が左足でダイレクトシュート。低く抑えた一撃をゴール右に流し込み、逆転に成功した。

これでリーグ7ゴール目。伊藤は「こぼれてきた時に落ち着いて蹴ることができたし、こぼれ球の形は得意としているもの。逆足でしたけど、落ち着いて流し込めたと思います」と振り返った。

後半には山本にもゴールが生まれ、シント＝トロイデンが4-1で快勝。SNS上でも「冷静で鋭くて美しいシュート」「優勝あるかも」「逆足で高難易度のゴール」「本当に頼もしい」「二ケタゴールまであと少し」「さすがの決定力」など多くのコメントが寄せられ、伊藤の活躍に注目が集まっている。自身初の二桁得点も視野に入れつつ、勝ち点2差で首位ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズを追いかける。（FOOTBALL ZONE編集部）