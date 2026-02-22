なぜ将来を約束された天才ピアニストは、エンジン工場で12時間の肉体労働に身を投じたのか。鉄の破片が刺さり、手に火傷しながら働いた日々の先にあった、“一度ピアノを手放した”理由とは――。

4歳でピアノを始め、18歳で世界最高峰の音楽大学に合格。将来を約束されたはずの天才ピアニスト・三浦謙司のインタビューをお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



世界の第一線で活躍するピアニストの三浦謙司さん ©山元茂樹／文藝春秋

5歳でピアニストを夢見た少年が、ドバイで喧嘩の日々へ

――ピアノとの一番古い記憶はいつですか？

三浦謙司（以下、三浦） 覚えてはいないんですけど、0歳の頃から自宅にあった、誰も弾かなくなった母のアップライトピアノの椅子の下にいるのが好きだったみたいです。オムツ姿の写真が残っています。それからだんだん手が届くようになって、ピアノを弾いてみたいと思ったのかもしれません。

4歳のときに習い始めて、5歳のときは「ピアニストになるんだ」と思っていました。母親から「ピアニストになりたいの？」と聞かれて、「なりたいじゃなくて、“なる”んだよ」と、答えていたみたいです。

――小学4年生まで神戸で過ごされて、その後はご家族の転勤でドバイに引っ越されました。

三浦 ドバイってすごくリッチで、建物もきれいで、観光客がたくさんいて派手なイメージがあると思うんですけど、ほんの数十年前は砂漠しかなかったんですよね。そこから急成長したということは、貧富の差も大きくて、移民の子どもたちもたくさんいました。

当時、ドバイに住んでいた人の2割がアラブ人。普段の会話も、学校の授業もすべて英語でした。

――ドバイでピアノは続けられましたか？

三浦 先生を探したんですけど、僕が弾いてみせると「難しい曲だから教えられない」と言われてしまって、教えてくれる人がいませんでした。ピアノを弾くどころかガラの悪い学校だったので、ずっと喧嘩ばかりしていて、何度も怪我をしました。

3年間通って、眼鏡が何個壊れたかな？ 転校して1週間ぐらい経ったときに突然殴られて、英語もまだわからなかったから、今でもどうして殴られたのかわかりません（笑）。

みんな過酷な状況の中で暮らしているから、常に空気がピリついていて喧嘩っ早かったんですよね。そんな中で、自分の親は駐在で来ているから、クラスメイトよりもいい家に住んでいたわけで、どんな家に住んでるかとか、ましてや僕がピアノを弾くなんてことは、絶対に知られたらいけないと察して、隠していました。

猛練習の中、見失ってしまった「音楽をする理由」

――その後、13歳のときにイギリスの名門音楽学校に入学されました。やっぱり音楽の勉強を続けたいという想いが強かったんですね。

三浦 ピアノをもっと弾きたいというよりも、このままドバイにいて人生を終えたくないと思ったことが大きかったです。奨学金をもらって入学した音楽学校は、9歳から18歳までの子たちが一緒に暮らす全寮制。みんな家族のように親密だったし、誰がどんな演奏をするのかわかるような環境でした。

そこで15歳くらいのときに「自分、下手じゃん」って気づいてしまって。「本当にピアニストになりたいなら頑張らないといけない」と思って、卒業するまで朝5時に起きて猛練習するようになりました。

でも、練習する中で、「どうして自分は音楽をしているんだろう？」という疑問が湧いてくるようになったんです。「音楽ってあなたにとってどんな意味がありますか？」という問に、どう答えたらいいんだろうって。

「音楽は私の人生のすべてです」なんて答えは、何も言っていないに等しいんじゃないか。たまたま家にピアノがあったからピアノを始めて、良い先生に習ったり良い学校に入ったりすれば、コンクールでいくつか賞は取れるだろうし、そんな理由でプロのピアニストになるのは、ただ「自分ができちゃうからやっている」だけのような気がして、嫌だったんです。

でも本当の芸術ってそうじゃないはず。僕たちは作曲家の生き方や思いの詰まった作品を演奏するわけだから、そんな生半可な気持ちじゃ音楽に対して失礼です。だから自分が音楽をするはっきりとした理由を見つけないといけない。一方で、じゃあピアノをやめて何ができるかといったら何もない。だから自分の中で逃げ道をつくるというか、賭けてみようとしたんです。

ロンドンの王立音楽アカデミー、ベルリン芸術大学、アメリカのカーティス音楽院（※3校とも世界でトップクラスの音楽学校）を同時に受験したんです。3校すべて合格するなんて、ありえないと自分でも思っていました。もし合格したら結局自分はピアノが上手いということだから、それならピアノを続けてもいいんじゃないかって。

結果的に合格してしまって、「もう、やるしかないな」と思いました。音楽の仕事が比較的多くて、自活しやすそうな街にあるという理由でベルリン芸術大学を選びました。

――音楽をする理由は見つかりましたか？

三浦 見つかりませんでした。1年在籍しましたが、自活するためにバイトが忙しくて大学にはほとんど行かなかったし、苦しいままでした。だからいつかピアノを再開するために一旦やめようと思ったんです。どうして音楽をするのか答えを見つけるまで戻らないって。

――それでもまだピアニストになる夢は揺らがなかったんですね。

三浦 最後は絶対に自分はピアニストになるって思っていたんです。今、どんなに目標と遠いところにいても、決めたんだからそうなるって信じていました。だから確信をもって戻ってこられる自信があったんですよね。

何事も「できる」って信じている方が、自分も頑張れて、周りも応援してくれるし、「できない」って思っているよりは効率的だと思っています。

12時間の肉体労働、手は高温の鉄で火傷…

――それからどうされたんでしょうか？

三浦 小学4年生まで過ごした神戸に戻りました。両親と暮らすつもりが、また海外転勤になってしまったので一人暮らしをしました。ロフト付きの小さいアパートを借りて、パチンコ店やエンジン工場などで仕事をしたんです。

ベルリンの大学は退学してしまったので、日本だと高卒。特別な資格も持っていないからホワイトカラーの仕事は難しいと思いましたし、体を動かすことも好きだったし、社会のいろいろな側面を見たかったという理由もあって、音楽とは全く関係のない仕事を選びました。

一番長くいた工場では、大型バイクや四輪バギーのエンジンケースを作っていて、そこはハードな肉体労働でした。軍手を2枚重ねて、熱せられて型に流し込まれた鉄をハンマーで叩いて割る。

1時間でこなさないといけないノルマがあったので、12時間立ちっぱなしで、昼夜交代でひたすら作業していました。それは、正直しんどかったですね。ズボンに鉄の破片がたくさん刺さったし、軍手の中に鉄が入って火傷もしました。

