〈【高血圧】ガイドライン改訂で治療方針変化も、老年科専門医・下方浩史教授が指摘「降圧目標が後期高齢者にとっては厳しすぎる」〉から続く

もはや“国民病”ともいえる高血圧。2025年8月、日本高血圧学会の「高血圧管理・治療ガイドライン」の降圧目標が6年ぶりに改訂され、治療指針に大きな変化があった。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

「75歳以上の降圧目標を、患者の背景によらず10mmHgも引き下げ、75歳未満の降圧目標と同一にしたのです」

そう語るのは、老年科専門医で、名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科の下方浩史教授だ。これまで、40年以上に渡って、老年病（高血圧症や糖尿病、動脈硬化などを指す）の研究を続けてきた。

ガイドラインは鵜呑みにしない



ガイドライン改訂はどのような意味を持つのか ©fotoco

今回の改訂で降圧目標が厳格化された背景を、下方教授が解説する。

「海外で行われた二つの大規模臨床試験の結果に基づく改訂です」

一つは、米国の国立衛生研究所（NIH）が主導し、約9300人の高血圧患者を対象に行われた試験。

「収縮期血圧、つまり上の血圧が140mmHg未満の標準治療群と、120mmHg未満の強化治療群に分けて観察した結果、強化治療群では心筋梗塞や心不全などの心血管疾患のリスクが25％低下、全死亡リスクも27％低下しました」

二つ目は、中国で行われた大規模臨床試験だ。

「60〜80歳の8511人を対象に、上の血圧が130〜150mmHgまでの通常治療群と110〜130mmHgまでの厳格治療群とに分け、4年に渡って追跡調査を行った。すると、3〜4年間の血管系疾患の発症率は、通常治療群で4.6％、厳格治療群で3.5％となったのです」

血圧の厳格な管理により将来の心血管系疾患のリスクが予防できることを示す二つの試験結果が、世界の高血圧治療ガイドラインに影響を与えているのだ。

事実、米国では2017年に75歳以上の高齢者も含む高血圧の降圧目標を130／80mmHg未満に設定。日本に先んじて厳格化を推し進めている。

「ただし、米国以外における後期高齢者の降圧目標値をみると、EUでは130／80mmHg未満と米国と同様に設定する一方、WHO（世界保健機関）は140／90mmHg未満、英国や中国は150／90mmHg未満。世界を見渡せば、国によるバラツキが大きく、米国やEU、日本の降圧目標はかなり厳格な部類に入るのです」

日本では、24年に岡山大学らのグループが興味深い大規模研究の結果を公表した。65歳以上の日本の高齢者、5万4760人を対象に行った調査で、65〜84歳では、高血圧が全死亡リスク、心筋梗塞などの心血管系疾患による死亡リスクを上昇させた一方、85歳以上では上昇しなかったのだ。

「超高齢者では高血圧症と死亡リスクの連関が薄れることを示す研究です。私は超高齢者までいかなくても、75歳以上の後期高齢者世代では“血圧が下がることのリスク”を踏まえ、あくまで75歳未満の世代とは区別して対策を練るべきだと考えています」

つまり、75歳以上は、今回改訂されたガイドラインを鵜呑みにしてはいけないのである。

では、それぞれの年代に適した“下方式の降圧目標”を見ていこう。

《この続きでは、“下方式の降圧目標”のほか、●過降圧で認知症リスク増大、減塩より栄養摂取を ●ほうれん草、納豆、高カカオチョコが3種の神器 などのトピックを取り上げている。記事の全文は「週刊文春 電子版」で読むことができる。また、本連載をまとめた書籍『90歳まで健康長寿』も好評発売中》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月2日号）