予約は「自分の隣の1席」料金5万円でかけがえのない安心感を確保

ペットを飼っていると、一度は考える家族と一緒の遠出。まだクルマや鉄道であれば実行しやすいですが、飛行機となると途端にハードルが高くなります。なぜなら、ペットを飛行機に乗せる場合、基本的には手荷物扱いになるからです。

【写真】ペットも飼い主とともに客席へ「FLY WITH PET！」の概要

手荷物だと、客室に持ち込むことはできず、飼い主と離れて貨物室に収納されます。そのためペットはフライト中、貨物室で過ごすことになり、飼い主が会いに行ったり、様子を伺ったりすることはできません。

とはいえ、大事な家族の一員ですから、できることなら客室でそれこそ膝の上などに置いて常時、機嫌を見ていたいのは、間違いないでしょう。人間と同様、客室にペットを入れても良い航空会社はあるのでしょうか。実はそんな希望を叶えてくれる航空会社が日本国内に存在します。

北九州を拠点とする航空会社のスターフライヤーは、条件付きでペット（小型犬、猫など）と一緒に客室に乗ることができるサービス「FLY WITH PET！」を提供しています。環境の変化に弱い猫にとってはストレスではありますが、引っ越しや帰省でどうしても長距離移動が避けられない時にありがたいサービスです。

改めて、スターフライヤーの「FLY WITH PET！」はどのようなサービスなのか、具体的に見ていきましょう。

ペットの主な条件としては、

・飼い慣らされている

・良好な健康状態である

・鳴き声やニオイの対策がされている

・規定サイズのキャリーケースに入る大きさのペットである

これらが重要なポイントになります。

保安検査は「抱っこ」で通過！ でも油断は禁物「脱走」には最大級の警戒を

このサービスは、スターフライヤーが提供する国内線の全路線で受け付けています。予約は同社のホームページから行え、自身の座席予約と一緒にペット用にあと1席を予約する形です。



トランクケースと猫（画像：写真AC）。



料金は1匹あたり5万円。当日は出発1時間30分前までにカウンターへ出向き、搭乗手続きの際に「同意書兼申込書」の提出、ワクチン接種証明書の提示が必要です。また保安検査場では、リードを付けた状態で抱っこして一緒に通過します。この時以外は到着地までキャリーケースから出すことはできません。

航空各社が実施している貨物室への預け荷物という扱いは、空調や気圧そして気温は客室とほぼ同じように調整されているので快適かつ安全です。ただ荷物の出し入れの際には音や風、飛行中はエンジン等の音は発生しますので、ペットの性格によってはストレスを感じてしまうかもしれません。

一方、客席でペットと過ごせるスターフライヤーの「FLY WITH PET！」は大幅にペットのストレスを減らせるほか、何より一緒に空を飛ぶという貴重で楽しい体験ができます。ペットを連れて長距離移動をされる方、是非このサービスを検討してみると良いでしょう。

では、最後に注意点を。特に猫はキャリーバッグの隙間からの脱走、保安検査場ではリードやハーネスの緩みや不具合による脱走があるので、その点にはくれぐれも留意するようにしてください。