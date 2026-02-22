½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏÎò»ËÅªÌ¾¼Ö¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÎÍ»Ö¤Îº²¤Î·ë¾½¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²»þ¤Î¼ÒÆâ¤Î°·¤¤¤ÎÄã¤µ¤ËØ³Á³!!
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè90²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï1989Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½éÂå¥Þ¥Ä¥À¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ê¥æ¡¼¥Î¥¹¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ë¤À¡£
½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏÆüËÜ¼Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼Ö
1989Ç¯¡¢1990Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÆüËÜ¼Ö¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ä¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¿ô¡¹¤ÎÆüËÜ¼Ö¤¬ÃÂÀ¸¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥æ¡¼¥Î¥¹¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¬¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÆó¤òÁè¤¦Îò»ËÅªÌ¾¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£²¿¤·¤í¡¢¥¯¥ë¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¸åÄÉ¤¤¤òÂ¥¤·¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¡£
1988Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡£¥¨¥é¥óÉ÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¯¤ÆÂçÀµ²ò
¥æ¡¼¥Î¥¹¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï1989Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥«¥´¥·¥ç¡¼¤ÇËÌÊÆ»ÅÍÍ¤ÎMX-5 MIATA¡Ê¥ß¥¢¡¼¥¿¡Ë¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£MX¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¼ÖÌ¾¤Ç¡¢5¤Ï¥¯¥é¥¹¤òÉ½¤·¡¢MIATA¤ÏÂ£¤êÊª¤äÊó½·¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¸ì¡£¤Ä¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤Áö¤ê¤¬¤´Ë«ÈþÅª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ï2019Ç¯º¢¤«¤é¼ÖÌ¾¤òÀ¤³¦¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ß¥ª¢ªMAZDA2¡¢¥¢¥¯¥»¥é¢ªMAZDA3¡¢¥¢¥Æ¥ó¥¶¢ªMAZDA6¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤ÏMX-5¤È¤Ê¤é¤º¡£ÆüËÜ¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏÎã³°¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ë¸½ºß¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥«¥´¥·¥ç¡¼¤Ç¸ø³«¤·¤¿»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¶Ã¤¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿!!
¥æ¡¼¥Î¥¹Å¹¤ÎÂè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë
½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï1989Ç¯5·î¤«¤é¤Þ¤º¤ÏËÌÊÆ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ±Ç¯8·î¤¬»öÁ°Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Æ9·î¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ï1989Ç¯¤«¤é¥Þ¥Ä¥ÀÅ¹¡¢¥æ¡¼¥Î¥¹Å¹¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¥ËÅ¹¡¢¥ª¡¼¥È¥¶¥àÅ¹¡¢¥ª¡¼¥È¥é¥ÞÅ¹¤Î5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©¤òÆ³Æþ¡£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¿·À¸¥æ¡¼¥Î¥¹ÅÀ¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1989Ç¯¤Ï¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ËÉâÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÂç¤¤¯¶¯¤¤¥â¥Î¤¬¹¥¤Þ¤ì¤¿»þÂå¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¡£
¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿½À¤é¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§
2¥·¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¼ñÌ£À¤¬¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¼ÂÍÑÀ¤ËË³¤·¤¯ÍÑÅÓ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ëÌµÂÌ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£Åêµ¡ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢¥·¥ã¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÅö»þÂç³Ø4Ç¯À¸¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤«¤Ê¤¤¡£
½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¸¸¥¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ó¸Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ì¤ê¤Ä¤¯¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ï¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Î·ëº§¤Ë¤âÂç¤¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Éã¿Æ¤ÎÁòµ·¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤ÉÈ¾Ê¬¿ÈÆâ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤Î¸µ¥Þ¥Ä¥À¤Ç¼Â¸³Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤¿Á°ÅÄÊÝ¡Ê¤Þ¤¨¤À¡¦¤¿¤â¤Ä¡Ë»á¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ
½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤ÎÎä¤äÈÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È!?
¢£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î´ë²è¤Ï¤¤¤Äº¢¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Á°ÅÄ¡§1983Ç¯º¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥í¥¹R&D¤Ëµï¤¿ËóÌî¤µ¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ø¥â¡¼¥¿¡¼¥È¥ì¥ó¥É¡Ù»ï¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Û¡¼¥ë»á¤é¤¬»³ËÜ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê1984¡Á87Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¡Ë¤ò¸ýÀâ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î³«È¯TOP¤Î»³Ç·ÆâÀìÌ³¤¬µÕ»ØÌ¾¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÊ¿°æ¡ÊÉÒÉ§¡Ë¤µ¤ó¤Ë¼çºº¤òÇ¤Ì¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢ÎÓ¤µ¤ó¡¢Àß·×¿ä¿Ê¥ê¡¼¥À¡¼ÃÓ¿å¤µ¤ó¡¢PT¿ä¿Ê¥ê¡¼¥À¡¼°ëÂ¼¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó FF¢ªFR¡Ë¡¢¼Â¸³¿ä¿ÊÌò¡õÁë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¾®À¸¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¾®À¸¤ÏÅö»þ¡¢2ÂåÌÜRX-7¡ÊFC3S¡Ë¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎ©²Ö¤µ¤ó»Ø¼¨¤Î²¼¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³«È¯¿Ø¤Ï¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿FC3S¤È¤«¤Ê¤ê¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿
¢£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¼ÒÆâ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÈÎ¼Ò¤«¤éÍ×Ë¾¤Ç¤¹¤«
Á°ÅÄ¡§Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¼ÒÆâ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö1960Ç¯Âå¤Î¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡×¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¤â¤ó¤«!!¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÈÎÇä¤«¤é¤ÎÍ×µá¤Ï¡Ö350Âæ¡×¤ÈÄã¤¯¡¢Îä¤äÈÓ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊDC¡Ë¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¤½¤³¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÉô³°¼Ô¤Î½ÐÆþ¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿ÞÌÌ¤ò°ú¤¤¤Æ¤Ï³§¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£DCÁÒ¸Ë¤Î£µF¤ÏÅ·°æ¤Ê¤·¤Î¿áÉÕ¤±¤Ç¡¢Áë¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Êµã¡Ë¡¡Í£°ì½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÙÊª¡¢Èæ³Ó¼Ö¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬ÍÆ°×¤À¤Ã¤¿¡ª
ÀäÂÐÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤ÇÁö¤ë³Ú¤·¤µ¡¢±Ù¤Ó¤òÄó¶¡
¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤Î¹½ÁÛ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤·!!
¢£RX-7¤È¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç³«È¯¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î½ÅÊ£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Á°ÅÄ¡§ÁÒ¸Ë¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Àß·×¼Ô¤ÏÃÓ¿å¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½¸¤á¤¿¿ôÌ¾¤ÎËÚÃ´Åö´Þ¤àÆâ³°Àß·×¡Ü¥·¥ã¡¼¥·Àß·×2Ì¾¡Êµ®Åç¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤Î°ÂÆ£¤µ¤ó¡¢¾®»³¤µ¤ó¡Ë¤Ë³¤³°¤«¤é³°¿Í3Ì¾¡¢ÇÓµ¤·Ï1Ì¾¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¼Â¸³¤ÎÁë¸ý¤È¤·¤Æ¾®À¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¾®½¸ÃÄ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¿ÞÌÌ¤Ç¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ë¤ÏÃ´Åö¼Â¸³¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢¿ÞÌÌ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃ´Åö¼Â¸³¤ØÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¡£¼Â¸³¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏRX-7¡ÊFC3S¡Ë¤ÈÆ±°ì¤Ê¤Î¤¬ÂçÈ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êµ¤¿´ÆÀ¤¿Ãç´Ö¤Ç¿ä¿Ê¤Ç¤¤¿¡ª¡¡Å°Ìë¤Ç¥â¥ÎÂ¤¤ê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡ÊÃç´Ö¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ëº£Ìë¤Ïµ¢¤µ¤Ê¤¤¤è¡ª¤ÈÎ»²ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£ÌëÃæ¤ËºÊ¤Ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶á¤¯¤ÎÌç¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡ª¡¡Ãç´Ö¤«¤é¤Ïº£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¥¯¥Ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏºÇ½é¤«¤éÄ¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Á°ÅÄ¡§¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡°ëÂ¼¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òFF²£ÃÖ¤¤«¤éFR½ÄÃÖ¤¤ÎÄ¾£´¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¡áRX-7¤Ç¡¢³«È¯¤ò´Þ¤á¤Æ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¼ÒÆâ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ÍÑ1.6L¡¢Ä¾4DOHC¤ò½ÄÃÖ¤¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ìÂò¤Ç¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤Î¸¡Æ¤¤â¤Ê¤·
¢£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤¿Â¾¼Ò¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Á°ÅÄ¡§¥í¡¼¥¿¥¹¥¨¥é¥ó¡¢MG-B¤Ï¥·¥ã¥Ö¥ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡ª¡¡¥Õ¥£¥¢¥Ã¥ÈX1/£¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥Ö¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿1960¡Á1970Ç¯Âå¤Î¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÊLWS¡Ë·²¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢FC¤Î»þ¤ËÎ©²Ö¤µ¤ó¤ÈEC¥Æ¥¹¥È¡ÊÇ³Èñ¥Æ¥¹¥È¤È¾Î¤·¤Æ¡Ë¤Ç¶¡»î¤·¤¿¥Ý¥ë¥·¥§944T/C¤ÇÂ¤Þ¤ï¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¶¯²½¡ÊÆÃ¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤Þ¤ï¤ê¶¯²½¡Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢200Ò/h¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Î°Â¿´¡¢°ÂÄê¡¢°ÂÁ´À¤ò¥¢¥¦¥È¥Ð¡¼¥ó¤Ç³ÎÇ§¡ª¡Ê944¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ë»ö¤ÎÄó°Æ¤¬NA¤ÎPPF¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥×¥é¥ó¥È¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë¡¢¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥¦¥ó¥ÈºÎÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÆâ¿´¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èæ³Ó¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤ÎMG-B¤â¾è¤ê¿Ô¤·¤¿
¥ß¥¹¥¿¡¼¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÊ¿°æ»á¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ
¢£½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏÊ¿°æÉÒÉ§¤µ¤ó¡Ê½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼³«È¯¼çºº¡Ë¤¬¤¤¤¿¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Á°ÅÄ¡§¤Ï¤¤¡ª¡¡´è¸Ç¿ÆÉã¤ÎÊ¿°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï£µ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇAZ-1 ¤âÊ¿°æ¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¤¤Æ°éÀ®¿ä¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤Î¤Û¤¦¤Ç¤ÏÊ¿°æ¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«È¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤µ¤»¤Æ²ñ¼Ò¤òµî¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª
¢£´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¡Ê½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¡Ê¿Ê²½¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«
Á°ÅÄ¡§¶â¤Ê¤¤¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤ÎLWS¤Î³µÇ°¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¢FR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¡¢£²¥·¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¤Ë¥â¥Î¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¿ÞÌÌÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¶â¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤¬»È¤¨¤ë¥â¥Î¤ÏºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¸ÀÍÕ¡ÊÊ¿°æ¤µ¤ó¤ò²£¤Ç»Ù¤¨¤¿¿ä¿ÊÌò¤Îµ×ÊÝ¤µ¤ó¡§¸å¤Ë¹ÊóÉô¤Ç¤Î¾å»Ê¡ª¡Ë¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î³¥»®¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¥ß¥¹¥¿¡¼¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÊ¿°æÉÒÉ§»á¤Ï2020Ç¯¤ËÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤´ÀÂµî¡£µýÇ¯87
¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¿ÍÌ®
¢£¼Â¸³Éô¤Î¶ìÇº¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«
Á°ÅÄ¡§FC³«È¯¤Ç¤Î¼Â¸³¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÊÝ¤Ï²¿»þº¢Íè¤ë¤Î¡©¡¡¤ÈµÞ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¼Â¸³¤Î¿¦¾ì¤Ç¤ÎÃç´Ö¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¾å»Ê¤È²¡¤·ÌäÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎAZ-1¡¢FD¡Ê3ÂåÌÜRX-7¡Ë³«È¯»þ¤â¾¯¤·Ãç´ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¼Â¸³¾ì¤ØÆþ¤ê¿»¤ê¡¢Ãç´ÖÃ£¤Î½õ¤±¤È¤È¤â¤Ë°ì½ï¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤½¤Î¸å¤Î¼ÒÆâ¤Î°ÛÆ°Àè¤Î¹ÊóÉô¤Ç¤â³è¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¾¦ÍÑ¼ÖGr¥ê¡¼¥À¡¼µÈ»³¤µ¤ó¡£¼Â¸¦´ÉÍýGr¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤«¤é¼Â¸¦´ë²èGrÉô²°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Î¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤À¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¾¦ÍÑ¼ÖGr¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎµÈ»³¤µ¤ó¤«¤é¥¿¥¤¥¿¥óÃ´Åö¼Â¸³¼Ô30¿Í¤ËÍ½»»300Ëü¤ÇÂç·¿ÌÈµö¼è¤é¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¸ÂÄê¤Ç¤Ï³¤³°¥Æ¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ø¡Ö£±½µ´Ö¤Ç30¿Í¤ËÂç·¿ÌÈµö¼èÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ¬¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤¬±¿Å¾¤Ï¾å¼ê¤¤¡Ê¢«¼ºÎé!!¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È270Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤òµÈ»³¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤â¼è¤Ã¤È¤±¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â´ë¤Ç¥¿¥¤¥¿¥ó¿ä¿Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡ª¡¡ËÜÉôÄ¹¤Ë¤ÏÏÃ¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤¿Î©²Ö¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÊÝ¤¬Íè¤ë¤Ê¤é²¶¤Ë¤¯¤ì¡ª¡×¡¡¤¿¤ÀÅö»þFF¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÊÒÁÒ¤µ¤ó¤Î²¼¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤ÆFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼GrÎ©²Ö¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç¤Ï¿ä¿ÊÌò¤Ï°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ªÁ°¤âÄÙ¤µ¤ì¤ë¤«¤é»ß¤á¤È¤±¡ª¡¡¤È¼þ¤ê¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡£¤¬¡¢¾®À¸¤¬Î©²Ö¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¯¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÌµÇ½¤Ê¼«Ê¬¤È¤Î´Ö¤Ë¥¯¥ë¥ÞÂ¤¤ê¥×¥í¤ò£²¿ÍÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÀ¼Â¸³¤Î¿¹»³¼çÇ¤¡¢¿®ÍêÀ¼Â¸³¤Î·ªÀ´¼çÇ¤¤ò·Þ¤¤Æþ¤ì¤Æ¼Â´ë¤Ç¤ÎFC¿ä¿ÊÌò¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥í¡¼¥¿¥¹¥¨¥é¥ó¤ÏÈæ³Ó¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤·¤ã¤Ö¤ê¿Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦
¡Ö¿Í¼Ö°ìÂÎ¡×¤ÇÁö¤Ã¤ÆÂ¤¤ê¹þ¤ó¤À¡ªÍ½´ü¤»¤ÌÂç¥Ò¥Ã¥È!!
¢£½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë°ïÏÃ¡¢Î¢ÏÃ¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Á°ÅÄ¡§Á´ÊÆ¤Ø¤Î½é¤Î±ÒÀ±Ãæ·ÑÈ¯É½²ñ¤ËÎ©¤Á¹ç¤¨¤¿¤³¤È¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯É½²ñ¸å¤Î»î¾è²ñ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ç¤ä¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Þ¤»¤ÆÊ¿°æ¤µ¤ó¤ÈËÜ¼Ò¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ç100¿Í¶á¤¯¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËÊ¿°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¿¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Î¼ã¤¤¹Êó¥Þ¥ó2¡Á3Ì¾¡Ê¶È³¦¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ë´ÝÅÄÌ÷À¸¤µ¤ó´Þ¤à¡Ë¤¬Æ³Æþ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡¡¤ÈÍè¤Æ¡¢Á´ÊÆÆ³Æþµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Î»Ê²ñ¿Ê¹ÔÌò¤ò´ÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î»þ¤ËÊ¿°æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â¸³¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¼Ö°ìÂÎ¡×¤ÇÁö¤Ã¤ÆÂ¤¤ê¹þ¤ó¤À¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÏ¤ò¸ì¤ë¤Ê¤éÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤á¤Æ¾èÇÏ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¹Êó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤¹¡£
ËÌÊÆ¤Ç¤ÎMX-5¥ß¥¢¡¼¥¿¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤¯¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤¬À¤³¦¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤
¢£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Á°ÅÄ¡§ÁÒ¸Ë¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ç¤ÎÊ¿°æ¤µ¤ó¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¯¥Ó³Ð¸ç¤Ç¤ä¤ë¡ª¡¡¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡©¡×¡¢¡ÖºÊ¤«¤é¤âÀÕÇ¤¤È¤é¤µ¤ì¤¿¤é²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ôÌ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ¤¤Ã¤ÆÇä¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ä¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÃÎ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥â¥Îºî¤ê¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡ª
Á°ÅÄ»á¤Î·Ð¸³ÃÌ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤ÏRX-7¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À¼ÒÆâ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï°ÛÃ¼°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Ø¥¿¤¹¤ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼«Á³¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÆËö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥À¤ÎÀìÇäÆÃµö¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ÇÁ°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¸þ¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤Ï°ìÀÚ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤ÏÀ»°è¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏRX-7¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿·µ¬¤ÎFR¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ÏÅëºÜ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
3ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤¤
É®¼Ô¤Ï½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²¿ÅÙ¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹ØÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¿¦¶ÈÊÁ½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î¹Êó¼ÖÎ¾¤ò¤Ï¤¸¤á²¿ÅÙ¤â±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°¦¼Ö¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
170Ëü±ß¤ÇFR¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Çã¤¨¤ë¤¿¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î170Ëü±ß¤È¤¤¤¦¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ°Â¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Âç³ØÀ¸¤¬¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶â³Û¤À¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÉ®¼Ô¤â¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¡¢Çã¤¦µ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÁê¾ì¤¬3Ëü¡Á3Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¿´ÀÞ¤ì¤ÆÃÇÇ°¡£¤³¤ì¤¬1²óÌÜ¡£
½é´ü¤ÎA¥Ô¥é¡¼¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç1.6L¡¢Ä¾4¤ÎJ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤ÏÂç¿Íµ¤
2²óÌÜ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î1991Ç¯¡£¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¥¤¥¨¥í¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê800Âæ¸ÂÄê¼Ö¤ÎJ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤ÎÅÐ¾ì»þ¡£¥³¥¤¥Ä¤âËÜµ¤¤Ç¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¡¢¾¦ÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤éÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡£
¤½¤·¤Æ3²óÌÜ¤Ï2010Ç¯º¢¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬10ËüÒ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï10Ëü±ßÂæ¤Î¥¿¥Þ¤¬¥´¥í¥´¥í¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¤¯¤Æ¤â30Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ¾¼Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤º¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸å²ù°Ê³°²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤·¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢º£¤Ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¡¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
NA¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¬10Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë»þÂå¤Ï¤â¤¦Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦
º£¸å¤â½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙÆ¨¤·¤Æ¤¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ëü¤«¤«¤ë¤«¤â¡£
½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ®¼Ô¤Î¸å²ùÏ¿¤òµ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWeb¤ÎËÙÊÔ½¸Ä¹¤Î½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
Àã¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Î»×¤¤½Ð
¥æ¡¼¥Î¥¹¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ê½éÂå¡Ë¤Ë¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡£¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤¬¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢2Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤À¡£¼èºà³èÆ°¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤êÂ³¤±¡¢2001Ç¯½Õ¤Þ¤Ç°¦¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¾è¤ê»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¿·³ã¤Ç¿·Ê¹µ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åß´ü¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·³ã»ÔÆâ¤Ê¤É¤Î±è´ßÉô¤¬ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êÀã¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ï4WD¤Î¼ÒÍ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÎØ¶îÆ°¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¿·³ã¤ÇÌó3Ç¯´Ö¡ÊÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ï4Ç¯´Ö¡Ë¡¢Ëè·î2000¥¥í¤«¤é3000¥¥í¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÏÀã¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦ºÇ½é¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°µÀã¤Î¸ÙÀþ¶¶¤ò¶ì¤âÌµ¤¯¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤À¡£Á°Êý¤Ë¤¤¤¿Á°ÎØ¶îÆ°¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤í¤½¤íÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡£¶²¤ë¶²¤ë¿Ê¤à¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ©ÌÌ¤òÂª¤¨¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºä¤ò±Û¤¨¤¿¡£
Á°¸å¤Î½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ËÍ¥¤ì¤¿¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÀãÆ»¤Ç¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀÇ½¤ÏÈ´·²
¢£Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬50¡§50¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ
ÁÇ¿Í¹Í¤¨¤À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍ×°ø¤ÏÁ°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤¬50¡§50¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²Ù½Å¤¬¶ÑÅù¤Ë4ËÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤¤Á¤ó¤È¸ú¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾®¹ï¤ß¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤â¡¢²¼¤êºä¤Ç¤ÏÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½¤âÂç¤¤¤¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÀ°È÷»Î¤¬¡¢¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÀÅ²»À¤ËÍ¥¤ì¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£ÂçÀã¤Î»³±Û¤¨¤âÆñ¤Ê¤¯Áö¹Ô
¡Ö½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¿´Äì»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Àµ·î¤Î¡È»³±Û¤¨¡É¤À¡£Âç³¢Æü¤ÈÇ¯»Ï¤ò¡¢Ä¹Ìî»ÔÆâ¤ÎÍ§¿ÍÂð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¹Ô¤¯ºä¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£¿·³ã¤Ëµ¢¤ëÆü¤Ï¡¢±¿¤Î°¤¤¤³¤È¤ËÂçÀã¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¤È¿·³ã¤Î¸©¶¤ò±Û¤¨¤Æ¾å±ÛÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¹ñÆ»¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢ºäÆ»¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¤ÏÆ»Ï©ÏÆ¤Î»³È©¤Ê¤É¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¥¯¥ë¥Þ¤ò²¿Âæ¤â¸«¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï°ìÅÙ¤â¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¿·³ã»ÔÆâ¤Þ¤Ç¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤â100¥¥í°Ê¾å¤Û¤Ü°µÀã¾õÂÖ¡£¤·¤«¤â¡¢Ìë´Ö¤Ç¿áÀã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ÇÌµ»ö¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤â¤¦30Ç¯¤âÁ°¤ÎÂÎ¸³¤À¤¬¡¢µ²±¤ÏÁ¯ÌÀ¤À¡£4WD¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àã¹ñ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÆü¡¹Áö¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìµ»ö¸Î¤Ç²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¤ª±¢¤À¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤âÇö¤ì¤Ê¤¤¡£
¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWebÊÔ½¸Ä¹¡¢ËÙ¹¸ÏÂ
ÊÌÇä¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿
¥æ¡¼¥Î¥¹¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÈÆ¦ÃÎ¼±
¡Ú¥æ¡¼¥Î¥¹¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹¡§3970mm
Á´Éý¡§1675mm
Á´¹â¡§1235mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2265mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§940kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§1597cc¡¢Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§120ps/6500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§14.0kgm/5500rpm
²Á³Ê¡§170Ëü±ß
¢¨1989Ç¯9·î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¹ë²Ú¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î³«È¯¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬2ÂåÌÜ¥µ¥Ð¥ó¥ÊRX-7¡ÊFC3S·¿¡Ë¤Ç¡¢1985Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1992Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£3ÂåÌÜ¤Î¥¢¥ó¥Õ¥£¥ËRX-7¡ÊFD3S¡Ë¤¬1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤Ï¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Î¤ßFD¤ÈÊ»Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£FC¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¤ÏFD¤Î³«È¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿Á°ÅÄ»á¤â¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËFD¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³«È¯¤Ë¤ÏÌ¾Êª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤âÂ³¡¹¤È´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
FD3S¤ò¤â¤Ã¤ÆRX-7¤Î·ÏÉè¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¤âÈÎÇäÃæ
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿MAZDA¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡¢LOTUS¡¢MG
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¸«¤Æ¤âºÇ¹â¤À¡ªÂ¿¤¯¤Î²èÁü¤ÇÌ¾¼Ö¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ê18Ëç¡Ë