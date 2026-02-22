「とんでもないゴール」川崎の新加入DFが決めた衝撃ゴラッソにファン鳥肌「逆足でこれやっちゃうのはヤバい」「美しすぎてもはや感動」
川崎フロンターレのDF山原怜音が決めた“ゴラッソ”に、称賛の声が相次いでいる。
舞台は２月21日にホームで行なわれたJ１百年構想リーグ、地域リーグラウンド第３節のFC東京戦。相手に先制を許して迎えた31分、右サイドでボールを受けた山原が脇坂泰斗との鮮やかなワンツーで突破する。
中央へドリブルで持ち込むと、ペナルティエリア手前右から左足を一閃。鋭く巻いたシュートは美しいカーブを描き、GKも届かない完璧な軌道でゴール左隅へ突き刺さった。
今季、清水エスパルスから加入した山原にとって、移籍後初ゴールはまさにスーパーゴール。利き足と逆足から放たれた一撃に、スタジアムは大きく沸いた。
これにはSNS上でも「すごく綺麗なゴール」「とんでもないゴールじゃねぇかw」「スナイパー怜音！」「完璧すぎる！」「鳥肌ゴール」「逆足でこれやっちゃうのはヤバい」「美しすぎてもはや感動した」と絶賛のコメントが続出した。
なお、山原のゴールで同点に追いついた川崎だったが、その後に失点し、試合は１−２で敗戦。それでも、新戦力が示した鮮烈な一撃は、確かな希望を感じさせるものだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】美しすぎる！山原怜音の完璧コントロールショット弾
