「フラストレーションが溜まっていたが…」出場機会が減少も、偉業達成の40歳ブライトンMFが心境吐露「若手育成と勝利の両立はバランスが難しい」
現地２月21日に開催されたプレミアリーグの第27節で、三笘薫を擁する14位のブライトンが７位のブレントフォードと敵地で対戦。２−０で勝利した。
７試合ぶりに白星を掴んだ一戦で、大記録を打ち立てたのが、ジェームズ・ミルナーだ。
2002年にリーズでデビューして以降、ニューカッスル、アストン・ビラ、マンチェスター・シティ、リバプールでプレーしてきた40歳の元イングランド代表は、ブレントフォード戦で先発に抜擢。プレミア通算出場数が654に到達し、かつてアストン・ビラやマンチェスター・シティなどで活躍したギャレス・バリー氏の記録を破り、同リーグの最多記録を更新した。
英公共放送『BBC』によれば、ミルナーは偉業達成の要因を「試合でもトレーニングでも、日々ベストを尽くしたいという意欲とハングリー精神」と語り、こう続けた。
「周りは若い選手ばかりだ。彼らのキャリアに貢献し、刺激を与え、できるだけ早く最高レベルに到達できるよう手助けしたい。それが私の役割だ。
まだ出場時間を提供できると感じている。今季は出場機会が少なく少しフラストレーションが溜まっていたが、若手育成と勝利の両立はバランスが難しい。ここ数試合で、ピッチ上でまだ貢献できると証明できた。チームの一員でいられて嬉しい。このクラブには、素晴らしい個性と実力を持つ選手たち、そして将来有望な監督がいる」
功績を残した鉄人MFに、代表で共闘したマンチェスター・ユナイテッドのOBウェイン・ルーニー氏は、「ミリー（ミルナー）なら記録を破るのは当然だ。彼のプロ意識とキャリアを通じた勤勉さは周知の事実だ。これは驚異的な数字であり、努力が報われることを示している」とコメントしている。
レジェンドから称賛されたミルナーは、どこまで記録を伸ばすのか。今後のさらなる活躍に期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
