「見ているだけでイライラするプレーだった」ドイツ王者相手に見せ場作れず途中交代。日本代表MFを海外メディアが最低評価「パス精度はひどく、ボールロストは７回」
堂安律を擁するフランクフルトは現地２月21日、ブンデスリーガ第23節で、伊藤洋輝が所属する王者バイエルンと敵地で対戦。２−３で敗れた。
序盤から劣勢の展開が続き、前半だけで２失点。後半に入っても68分にハリー・ケインにミドルを決められて３失点目を喫する。その後、２点を奪って１点差に迫ったが、反撃はそこまでだった。
この試合に堂安は先発出場。守備に奔走する時間が長く、後半開始早々にクロスでチャンスメークしたものの、それ以外はほとんど見せ場を作れず。60分にピッチを退いた。
そんな日本代表MFに対して、海外サッカーサイト『SPORTS DUNIA』は、採点記事でチーム採点タイの「５点」を付与。以下のような厳しい評価をした。
「ピッチ上で最もパフォーマンスの低い選手の１人だった。パス精度はひどく、ボールロストは７回。脅威を与えることはなく、ペースも落ちているように見えた。見ているだけで本当にイライラするプレーだった」
フランクフルトは次戦、３月１日にホームでフライブルクと激突。古巣対戦となる堂安の奮起に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
