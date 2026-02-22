グルメが魅力的だと思う「福島県の道の駅」ランキング！ 2位「ふくしま」を抑えた1位は？【2026年調査】
2月の冷え込みが続く今の時期は、地元の食材を生かした温かいご当地グルメや、冬の味覚を求めてドライブへ出かけたくなります。産直野菜やその土地ならではの食事が楽しめる「道の駅」は、旅の目的地としてますます注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：ふくしま（福島市）／27票2022年にオープンした比較的新しい道の駅であり、福島市のシンボル・吾妻連峰を一望できる絶好のロケーションを誇ります。特産の桃をはじめとした瑞々しいフルーツの直売はもちろん、地元の農産物をふんだんに使ったレストランや、見た目も華やかなスイーツが充実。県内外から多くの美食家が訪れる、福島の新しい食の拠点です。
回答者からは「おすすめする理由は、福島県を代表するグルメが一度に楽しめる道の駅だからです。福島は果物王国として知られていますが、ここではフードコートやレストランで地元産の旬の果物を使ったスイーツや、各種定食・ラーメン・カレーなどバラエティ豊かな料理が揃っています。 特に人気の『あづまキッチン』では地元食材を活かした定食が楽しめ、『FRUIT FACTORY yukiusagi』では福島のフルーツを使ったパフェやアイスも味わえます。 さらに新鮮な農産物やお土産の直売所も充実しており、ドライブ旅の休憩・食事・お土産購入まで一か所で満足できるのが魅力です」（30代女性／岩手県）、「新鮮な農産物や特産品の直売所、レストラン、フードコートがあり、楽しめるから」（50代男性／広島県）、「大きな道の駅で、様々なごはんがあるから。また、地域の特産品も多く置いてあり、季節ごとに楽しめる場所だと思う」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：喜多の郷（喜多方市）／37票蔵の街・喜多方にあるこの道の駅は、なんといっても「喜多方ラーメン」を軸としたご当地グルメが最大の魅力です。施設内のレストランでは、おなじみのラーメンはもちろん、ご飯の代わりに麺を使った「喜多方ラーメンバーガー」といったユニークなメニューも楽しめます。温泉施設「蔵の湯」も併設されており、食と癒やしを同時に満喫できるスポットです。
回答者からは「喜多方ラーメンをはじめとした地元グルメが充実しており、観光客でも気軽に名物料理を楽しめるためです。食事スペースも広く、ゆっくりと食事ができる点も魅力的だと感じました」（40代男性／新潟県）、「喜多方ラーメンの本場で、地元ならではの味を手軽に楽しめるのが大きな魅力。米どころらしく地元産米や農産物も充実しており、食事と買い物の両方を満喫できる点が評価できる」（30代女性／秋田県）、「喜多方ラーメンを味わえるところはこの道の駅の最大の魅力です。また、温泉施設が併設されているところも魅力の一つ」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
