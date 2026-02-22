吉野家は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、2月20日から4月8日10時まで「春ギフト」を販売する。対象商品はすべて送料込みで「サンクスカード」がついてくる。新しい住所がわからない人にもLINEやメールで贈ることができるeギフトにも対応している。

送別会や新生活など、大切な人の新生活を吉野家の春ギフトでお祝いしてみては。



「吉野家御祝丼（並）」有田焼

吉野家の「春ギフト」は、「冷凍牛丼の具」などの人気商品のほか、吉野家の全国店舗で「牛丼並盛」などを提供する際に使用する丼に金色で「御祝」の文字をあしらった有田焼の「吉野家御祝丼（並）」、茶碗サイズで仕立てた「吉野家茶碗」、これからの季節にぴったりな「吉野家湯呑」など限定グッズをラインアップした。



「吉野家茶碗」有田焼

「吉野家御祝丼（並）」・「吉野家茶碗」が含まれるセット商品は、通販限定の特製どんぶり柄箱に梱包して届けるので、ギフトや自分へのご褒美としてもおすすめ。対象商品には感謝の気持ちを伝えるハガキサイズのサンクスカードを同梱する。また、購入時にのしを選択すると吉野家のロゴをデザインした特製ギフトラッピングで包んで配送する。



「吉野家湯呑」有田焼

吉野家の冷凍牛丼の具は電子レンジに対応しており、火を使わず子どもや高齢の人にも安心して調理してもらうことができる。引っ越しや新生活の始まりに、何かと忙しくなりがちな季節に、ほっと一息してもらうために、心を込めて吉野家の差し入れをしてみては。

［小売価格］

プチギフトセット：3510円

大人気5品11袋セット：3996円

牛丼の具6袋＋紅生姜＋吉野家茶碗セット：4840円

から揚げバラエティセット：4590円

牛丼の具3袋＋紅生姜＋御祝丼並セット：5940円

牛丼の具6袋＋紅生姜＋吉野家茶碗＋オリジナル箸セット：6912円

牛丼の具3袋＋紅生姜＋御祝丼＋オリジナル箸セット：7150円

牛丼の具16袋＋紅生姜2袋＋オリジナル保冷バッグセット：7884円

大人気増量5品20袋：8235円

（すべて税込）

［発売日］2月20日（金）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com