アツギは、ファッショナブルなデザインと機能性を重視したインナーウェアを手頃な価格で提案する「e−select／イーセレクト」からノンワイヤーブラ2型を今年春夏シーズンに発売する。いずれも同社従来品から約15％と約30％の軽量化に加え、カップの内側に吸汗速乾加工を施したメッシュ仕様でべたつきにくく、暑い日も着けやすいブラジャーとなっている。店頭では2月下旬から順次展開する。



「軽快シームレスカップ」

「軽快シームレスカップ」は、同社従来品に比べて約15％軽量化したシームレスカップのノンワイヤーブラ。内蔵のパッドは細かい穴が開いているので通気性が良く、さらにカップ内側はメッシュ仕様で吸汗速乾加工付きのため暑い日も快適だという。脇上ヘム仕様でくいこみにくく、バストを丸く整える。



「軽快エアリー」

「軽快エアリー」は、同社従来品に比べて約30％軽量化したノンワイヤーブラ。カップ内側はメッシュ仕様で吸汗速乾加工付きのため、暑い日も快適となっている。脇から背中にかけて幅の広い生地を使用することでバスト全体をしっかり支える。脇アンダー部分はヘム仕様でくいこみにくい設計になっている。

アツギのイーセレクトはデイリー使いできる手頃な価格で、ファッショナブルなデザインと機能性にこだわったブラジャーとショーツを取り揃えるブランド。イーセレクトのブラジャーは脇をスッキリ見せるデザインを取り入れるなど、着用時の美しさも重視したコストパフォーマンスの高いアイテムを展開し、10年以上に渡り消費者から支持を得ている。

アウターにひびきにくいシンプルなデザインから華やかなレースをあしらったデザインまで、その日の気分やアウターに合わせて選べるイーセレクト。ラインアップの中から一部アイテムをピックアップして紹介しよう。



「アウターにひびきにくいシームレスカップ」

「アウターにひびきにくいシームレスカップ」は、シームレスのカップに細かい穴をあけて通気性を良くしたノンワイヤーブラ。シンプルなデザインと脇アンダー部分のヘム仕様で段差を軽減することで、すっきりとアウターを着こなせるアイテムになっている。



ひびきにくいハーフトップ」

「ひびきにくいハーフトップ」は、かぶりタイプのノンワイヤーブラ。縫い代を接着したフラットな仕様でアウターにひびきにくいアイテムになっている。幅広設計の肩紐はくいこみにくく快適な仕上がりだとか。肌に当たってチクチクしにくいタグレス仕様になっている。



「下厚シームレスカップノンワイヤーブラ」

「下厚シームレスカップノンワイヤーブラ」は、自然な丸みのあるシルエットを作るシームレスカップのノンワイヤーブラ。脇上部分はフリーカット仕様でくいこみにくい設計になっている。華やかな3色切替のチュールレースを使用している。

［小売価格］

軽快シームレスカップ：1430円

軽快エアリー：1430円

（すべて税込）

［発売日］2月下旬から順次

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp