ホテルニューグランドは、3月1日〜5月6日までの期間、シェフおすすめのディナーをルームサービスで楽しめる宿泊プラン「スプリングディナーステイ」を販売する。

港町・横浜の海と空を楽しめる眺めの良い部屋で、麗らかな日差しあふれる景色から、光煌めく夜景へと変化する美しい絵画のような眺望を楽しみながら、寛ぎの美食時間を過ごすことができる。海の幸をふんだんに使用した華やかな見た目のガーデンサラダや、柔らかな国産牛を丁寧に煮込み旨味を閉じ込めた香り高いメインディッシュ、デザートには桜のパンナコッタや苺のムースなど、果実と桜で“春の訪れ”をイメージした一皿を用意した。この春に新たな門出を迎える人や、人生の節目のお祝いの旅行など、大切な人と過ごす至高のディナータイムを堪能できる春限定の宿泊プランになっている。

［プラン概要］

期間：3月1日（日）〜5月6日（水・祝）

宿泊料金 ：

1名1室 1人料金（朝食付）：4万100円〜

2名1室 1人様料金（朝食付）：2万7600円〜

（すべて税・サービス料込）

問合せ：宿泊予約 045−681−1841（代）9:00〜19:00

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp