不二家は、パレットみたいにカラフルなタルト風ソフトクッキーの新作「パレッティエ（北海道産ミルク）」と「パレッティエ（北海道産メロン）」を、3月10日からスーパーなどで発売する。



「パレッティエ（北海道産メロン）」

不二家が自信を持って届けるタルト風ソフトクッキーブランド「パレッティエ」から、「ニッポンエール」とコラボし、「北海道産ミルク」と「北海道産メロン」を使用した季節限定の新商品が登場する。

「パレッティエ」とは、パティシエとパレットを足した造語。「パレットのようにカラフルな、パティシエのいろどりスイーツ」をイメージしている。可愛らしい見た目といろいろな素材の味わいが愉しめる新感覚クッキー「パレッティエ」。紅茶と合わせて、おうちで手軽にアフタヌーンティー気分が愉しめる。





「パレッティエ（北海道産ミルク）」は、北海道産牛乳と国産米粉、ホワイトチョコチップを練り込んだしっとり生地に、香ばしいサクホロ生地を組み合わせたソフトクッキー。可愛らしい白色のクッキーでミルクタルトをイメージした。

北海道は牛乳の生産量が日本一。北海道産牛乳は、広大な大地で育まれた牛乳は濃厚でコクがあり、すっきりとした後味が特徴となっている。





「パレッティエ（北海道産メロン）」は、北海道産メロン果汁と国産米粉、ホワイトチョコチップを練り込んだしっとり生地に、北海道産牛乳を使用したサクホロ生地を組み合わせたソフトクッキー。彩りあざやかなオレンジ色のクッキーで赤肉メロンのタルトをイメージした。

北海道は赤肉メロンの名産地。北海道産メロンは、口の中でとろけるような甘さの果肉と芳醇な香りが特徴になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月10日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp