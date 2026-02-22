2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪で日本フィギュア史上初となるペア金メダルを獲得した、三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアからのコメントに涙ぐむ場面があった。

この日は、りくりゅうペアがVTR出演。フィギュアスケートペアのテレビ解説も務めた高橋さんについてコメントを求められ、三浦は「心からの応援ありがとうございました。毎試合、なるちゃんの姿が見えると、頑張ろうって気持ちに凄くなります」、木原は「なるちゃんがいなければメダルを獲ることができなかったと思うので感謝しています」と感謝した。

これに、木原の元ペアでもある高橋さんは「“なるちゃんがいなければ”って言ってくれたんですけど」と涙声に。「私は龍一をペアに誘ってしまった。自分と滑ったらうまくできるって楽観的に誘ったけど、いかなかった。ずっと足を引っ張っていたと思っていた。けど、その足を蹴らないでくれた。だからいつか解説で恩返しできるようにって」と当時を振り返った。

その上で「ちょっとでも役に立てたと思ったら、人生、人の足を引っ張るのも悪くないと思いました」と笑わせた。