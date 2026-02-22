3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するエンゼルスの菊池雄星投手（34）が22日、侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流した。米国から帰国し、乗り継ぎを経てそのまま宮崎入り。前日宮崎入りしてこの日の朝から合宿に加わったロッキーズ・菅野と数時間差でチームに入った。

菊池はアリゾナ州メサのキャンプ施設で10日（日本時間11日）にブルペン入りし、20球の投球練習で順調な調整ぶりを披露した。既に自主トレ段階で球速97マイル（約156キロ）を計測していたことを明かすなど超速仕上げで、初の代表選出に強い意気込みがあふれ出ていた。そしてこの日早朝に自身のXを更新。空港で朝焼けをバックに「日本に到着しました」と伝えていた。

米国のキャンプ地では、侍ジャパンの合流後を思い浮かべて「食事会を開いて、ご飯をごちそうしたい。ご飯を食べると仲良くなれる」と心待ちにし、「日本でプレーしている選手とはほぼ初対面。知り合いがいないので、断られないか心配です」と冗談交じりに語っていた。

今回の投手陣では36歳の菅野に次いで2番目の年長者。「トップの選手が集まる場所。考え方や取り組み方などを見て聞いて感じたい」と謙虚な姿勢を示している。