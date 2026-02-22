文化放送、きょう22日夜の番組を急きょ休止 『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』→代替番組を発表
文化放送は22日、公式Xを通じ、同日に放送を予定していた『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』（毎週日曜 後9：00）を休止すると発表した。
【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』休止を発表（全文）
「本日2月22日（日）午後9時より放送予定の『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』は休止し、『文化放送プラスチューンスペシャル』を放送いたします。予めご了承ください」と伝えた。
