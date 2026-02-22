2児の母・西山茉希、小学校卒業控えた長女＆9歳次女との3ショット公開「大きくなりましたね」「姉妹みたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】モデルの西山茉希が2月20日、自身のInstagramを更新。卒業を控える長女と次女との親子3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「素敵な家族写真」小6長女＆小3次女との肩組みショット
西山は「卒業式までの登校日数をカウントダウンする長女」とつづり、ランドセルを選んでいた頃の思い出ショットと、現在の娘たちと肩を組んだ親子3ショットを投稿。自分と背丈が変わらないほど成長した2人を両脇に抱き寄せ、愛おしそうに寄り添う姿を披露した。
また、かつては大きく感じたランドセルが、いつの間にか娘の背中には窮屈に見えるほど成長したことに触れ、「この姿を見る事に、貴重さをもっと感じようと焦りだす今日この頃」と心境を告白。卒業式の歌を聴くだけで涙腺が緩むといい、「卒業界隈の皆様、心中お察しし合いましょう 素敵なラストスパートを」とエールを送っている。
この投稿には「娘さん、大きくなりましたね」「親心に号泣」「気持ちが分かりすぎる」「素敵な家族写真」「美人姉妹みたい」「親子ショット尊い」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希、成長を感じる親子ショット披露
◆西山茉希の投稿に反響
