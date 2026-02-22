俳優の兵頭功海が２２日「兵頭功海 ２０２６．４―２０２７．３ カレンダー」発売記念イベントを都内で行った。

テーマは「非日常なルック」。「素に近いようなナチュラルが多かったので、”飛ばしたい”という願望を伝えた。普段したことないメイク、ファッションに挑戦した」と紹介した。お気に入りは銀髪のウィッグをつけて撮った１枚。「まるでウィッグには見えなくて。真っ白に近い銀髪にしたい。役か何かでかなったら」と願った。

撮影前後でのファッションやヘアスタイルなど、好みの変化は否定。一方でこの日着用した黒のジャケットにスタイリストがつけてくれたという２つのバッチには言及し「細かなファッションを見習って、私服にいかしていきたい」と声を弾ませた。

兵頭の日常について質問されると「すごいつまんない日常を送っていますけどね」と苦笑い。「最近は健康な生活を意識していて、湯船に浸かる、お菓子やジュースはやめる、ご飯を玄米にする…。グミは好きですけどね。人間の根本に立ち返っている。去年自分の健康を見直そうという出来事があったので」と明かした。写真で現すならとリクエストされると、「テレビを見ている時」と足を伸ばして座った。