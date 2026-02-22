今年のプロ野球ペナントレースは、セ・パともに3月27日に開幕を迎える。開幕投手は各球団の1年を占うだけに、どこのチームもエースピッチャーが満を持して登板する。

【写真】鴻江寿治氏の指導を受ける今井達也投手と山下舜平大投手。他、合宿に参加したYG安田捕手や柿沼友哉捕手、武内夏暉投手なども

オリックス・バファローズの山下舜平大（23才）は、キャンプイン前に「開幕へ合わせて全力で準備したい」と、3年ぶり2度目の開幕投手へ名乗りを上げた。

190cmの長身から繰り出す160km超のストレートが魅力の山下。しかし、初めて1軍登板を果たした2023年からの3年間で、一度も"シーズン完走"をしたことがない。特に腰痛に悩まされることが多く、昨シーズンも9月まで1軍で登板できず、4試合でわずか1勝にとどまった。

抜本的な改善のため、今年1月、山下が叩いたのがアスリート・コンサルタントの鴻江寿治氏が主宰する合宿の門だった。

鴻江氏は、2006年の第1回、2009年の第2回WBCをはじめ、2021年東京五輪では女子ソフトボール代表チームに帯同した経験を持つ。20年以上にわたってアスリートと対峙して作り上げたのが、人の体を「うで体」と「あし体」の2タイプに分類する独自の「鴻江理論」だ。鴻江氏は「うで体」「あし体」について、次のように説明する。

「簡単に言うと、うで体は猫背型。あし体は反り腰型です。よく、"体のバランスを整えよう"と言われたりしますが、私に言わせると、人は誰でも体の歪みを持っています。こういった歪みがあるのは普通のことで、決して悪いことではありません。大事なのは、自分がどちらのタイプか知り、タイプに合った体の動かし方をすることです」

鴻江氏が自身の考え方を一般化した書籍『一生歩ける喜び 「うで体・あし体」鴻江理論で人生が変わる』では、7つのチェックポイントで自分がどちらのタイプかを見定めた上で、日常のさまざまなシーンにおいて「していいこと、しないほうがいいこと」をイラストを用いて解説。タイプ別のおすすめストレッチを図解入りで詳しく説明している。

人によって差はあるが、タイプによって運動時に気をつけるべきポイントがあり、タイプに合わない動かし方をしていると、パフォーマンスが上がらないだけでなく、ケガや故障につながるリスクもある。

山下は「オーバースローを意識するあまり、腰に負担がかかっていた」

鴻江氏の分類だと、山下は「うで」から動作をスタートするのがスムーズな動きにつながる「うで体」タイプ。まっすぐ立ったときに足のつま先の上方に頭の位置がくるため重心も前寄りにあり、「猫背気味」なのが特徴だ。合宿に初めて参加し、鴻江氏の説明を受けた山下本人は驚きを隠さなかった。

「高い位置から投げ下ろすオーバースローを意識するあまり背筋を伸ばそうとして、腰に負担がかかってしまい、何度も痛めてきました。まさか自分が"猫背型"だとは思っていませんでした。

今回、理論を勉強して少しだけフォームを調整しました。見た目にはわからないかもしれませんが、セットポジションのときのグラブの位置を少し変えただけで、腰や下半身への疲労感がまったく違っています。ピッチングをしたら当然張りを感じるのですが、残らない張りになった感じですね」

今年の合宿には、山下の他にも、メジャーリーグ・アストロズへの移籍を果たした今井達也（27才）、隅田知一郎（26才）、武内夏暉（24才）、仲三優太（23才、以上西武）、田嶋大樹（29才、オリックス）、松葉貴大（35才、中日）、柿沼友哉（32才、ヤクルト）、YG安田（25才、楽天）らが参加。また野球界のみならず、プロゴルファーの清水大成（27才）、天本ハルカ（27才）、リ・ハナ（24才）、菅楓華（20才）や、陸上女子長距離の酒井美玖（23才）などが、競技の垣根を越えて参加した。

過去には千賀滉大（33才、メッツ）や今永昇太（32才、カブス）、菅野智之（36才、ロッキーズ）らもこの合宿に参加し、球界を代表する選手へと成長した。

山下も、鴻江氏の偉大なる先輩達の後を追うのだろう。