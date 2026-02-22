関東圏に記録的な積雪をもたらした翌日、雪の残る公園ではしゃぐ男性が披露した意外な転倒シーンが、SNSで大きな注目を集めている。



【動画】「転び方がプロ」「雪国出身に違いない」と称賛された転倒シーン

話題となった動画は、関東在住のがらくすさん（@G___x_Re）が2月7日の夜に全国的に降った大雪の翌日、友人と公園を訪れた際の動画。慎重に歩いているが、一歩ツルッと滑り出し、両手をぐるぐ回しながらジタバタと耐えようとするが、最終的には見事なまでに転倒する様子が収められている。



しかしジタバタしながら回転し、腕を畳み前向きに転んだ動画を見た人々から「受け身が完璧すぎる」「転び方がプロ」「雪国出身に違いない」などの称賛が相次ぐ事態となった。動画の主であるがらくすさんに、当時の状況を聞いた。



――動画を撮影することになった経緯は？



がらくす： 記録的な積雪があった翌日の晴れた景色を見て、年甲斐もなくテンションが上がってしまったんです（笑）。たまたま休みだった友人2人と「遊びに行こう！」と勢いで公園に向かった時のことです。



――かなり派手に滑っていますが、おけがはありませんでしたか？



がらくす：滑らないように注意していたつもりだったんですが、履いていた靴が雪道には全く不向きな構造で……自分でも笑ってしまうほど簡単に滑ってしまいました。でも、奇跡的に上手く受け身が取れていたのか、痛みもけがも全くありませんでした。



――SNSでは「雪国出身の転び方」だと話題です。



がらくす：実は、あの動きはまったくの無意識なんです（笑）。自分だけ転ぶのが無性に悔しくて、なんとか転ばないように必死になっていただけなので、雪国出身と間違えられているのを見て僕自身が一番ビックリしています。



――次に雪が降った時の対策は？



がらくす：まずはちゃんと滑りにくい靴を履くことですね。あとは、どんなに無様になろうが前から倒れる努力をすることでしょうか（笑）。



◇ ◇



SNSでは「途中で体勢を入れ替えてるのが素晴らしい」「絶対体幹がいい」「タップダンス？」「ドタバタしてる様子が楽しそうで元気出る」「友達の笑い声も含めて最高」などの温かい反響が多く寄せられた。滑らないのが一番だが、転びそうになった時は是非参考にしていただきたい。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）