＜卒業式・入学式シーズン＞親を悩ませるのセレモニー服。パンツスタイル？同じ服でいい？

卒業式や入学式が近づくこの時期、準備しておきたいことのひとつが、親の服です。これまで使っていたものを着たり、これを機に新調したりする人もいるなか、ママスタコミュニティのあるママから、少し気になる投稿がありました。セレモニー服のスタイルが変化しているようなのです。

『子どもの卒業式と入学式に着るセレモニー服を探している。ショッピングセンターにある専門店を見て回ったところ、陳列しているのはパンツスタイルばかりだった。ネットで探してみても、パンツのセットアップが目立つ印象。スカートは古いのかなぁ。みんなは式典にどんな服を着るの？　また卒業式と入学式では同じ服？』


投稿者さんは子どもの卒業式や入学式のために、セレモニー服を新調するそうです。そこでショッピングモールやネット通販をチェックしたところ、どうやらパンツスタイルが目立っていたようですね。トレンドがスカートからパンツに変わってきているのでしょうか。実際に式典に出たママたちからは、そのときの様子についてコメントが届いています。

パンツスタイルの人もいるけれど

『スカートの人もたくさんいるよ。去年の中学の卒業式はパンツの人と半々ぐらいかな』


『去年卒業式に出ましたが、パンツスタイルが多かったです。でもスカートが古いわけでもないです』


式典ではパンツスタイルの人もいるのは事実です。ただ圧倒的にパンツスタイルが多いかというと、そういうわけでもなさそうですね。地域や保護者の年齢にも関係するのでしょうが、スカートとパンツが半々だったという意見もあります。投稿者さんはスカートを考えていますが、それでも違和感はないと考えてよさそうです。

パンツスタイルを選ぶ理由

式典のある時期は寒い



『年度末や年度始めの3月4月は、まだまだ寒いんだよねぇ。ワンピース＋ストッキングより、パンツスーツの方が防寒できて楽だと思う』


『寒いのと、雪があるのでブーツか滑りにくい靴を履くことを考えてパンツの方が好ましい』


卒業式は3月、入学式は4月の上旬に行われますが、この時期はまだまだ寒さが残っている場合もあります。会場は暖房がついているでしょうが、それでもなかなか暖まらずに寒い思いをするかもしれません。スカートでストッキングを履いたとしても、足が冷えてしまうかも。そこでパンツならば防寒にもなりますし、下に厚手のタイツを履いても見えませんね。さらに雪が残っている地域では、会場まで滑りにくい靴を履くこともあります。着る時期を考慮するとパンツの方が楽との意見もありました。

仕事やプライベートでも使える



『毎年パンツスタイルが増え続けていて、5年前と全然違うと感じる。セレモニーだけではなくプライベートでも着られる服を選ぶこともあり、堅実に過ごさざるを得ない時代を表しているなと感じる』


セレモニー向けの服とはいえ、せっかくなので仕事やプライベートでも使いたいと考える人もいるのでしょう。オフィスなどでも使える綺麗めのパンツスーツを選ぶこともあるようです。式典だけでは着用する機会はそれほど多くないため、コスパが悪く、もったいないと思ってしまうのかもしれません。でも仕事などでも使えれば、その分コスパはよくなり心置きなく購入できそうです。

年齢によってパンツに変更



『40代半ばからパンツスーツに変えた』


年齢によってパンツスーツを選ぶこともあるそう。例えば体型の変化があったり、足を見せたくないと思うようになったりするのかもしれませんね。また日常的にパンツを履いているならば、いくら式典とはいえスカートに違和感がある可能性も考えられそうです。

卒業式と入学式で同じ服にする場合の工夫

卒業式と入学式で同じ服を着てもいいのか？　そのような疑問を感じているママもいることでしょう。投稿者さんからも質問がありますが、他のママたちはどうしていたのでしょうか。

『去年卒入でした！　どちらも黒に近いネイビーのパンツスーツです』


『黒のスカートスーツ。入学式も卒業式も同じもの』


卒業式も入学式も同じ服だったというママもいました。黒やネイビーなど落ち着いた色のスーツを着用したそう。卒業式と入学式では時期が少しずれますし、式の意味合いも違ってきますが、服装に関しては変えることもないようです。

『色はネイビーでパンツスーツ。入学式には華やかなカラーの小物で、卒業式にはシックな色の小物で雰囲気を変えるつもり』


『ネイビーのパンツセットアップを買ったよ。卒業式と入学式同じものを着た。バッグだけ卒業式は黒、入学式はベージュのものにした』


『ワンピースとジャケットのセットアップで、卒業式は紺、入学式は白のジャケット』


卒業式と入学式でベースとなる服は同じでも、小物やジャケットを変えるのもよさそうですね。卒業式ではシックな雰囲気のアクセサリーやコサージュをつけたりバッグを持ったりできそうです。一方で入学式には華やかさをプラスするために、明るいカラーに。またジャケットの色を変えることで、式典の雰囲気に合わせるのも手ですね。店舗やネット通販などでチェックしてみるのもよさそうです。