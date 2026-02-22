「水陸両用バス」で八ッ場ダムにスプラッシュしてみた！ バスに乗ってのダム湖への突入は、想像以上の水しぶきで迫力満点

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【双葉湊音誕生祭2026】水陸両用バスで八ッ場ダムへスプラッシュ！【CeVIO旅行】』という風土さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

双葉湊音公式（user/127089119）様主催の「双葉湊音誕生祭2026」に参加します！ バミちゃんお誕生日おめでとう！！（尚6日遅延している模様） 2025年10月4日、群馬県に八ッ場ダムのダム湖を遊覧する水陸両用バス「にゃがてん号」に乗車しました！ 乗車会オフ会も主催させていただきました

八ッ場ダムへ来た投稿者の風土さん。この日は午前に自転車型のトロッコ「アガッタン」、午後に水陸両用バスに乗るために来たとのこと。

小雨が降ったり止んだりしていたのでアガッタンは運休が決定。そこで午前中は八ッ場ダム上流にある「やんば天明泥流ミュージアム」へ行くことに。

ここは浅間山の大噴火によって発生した天明泥流に関するミュージアム。八ッ場ダム建設をきっかけに発掘された火砕流で埋まった村の遺物の展示を見たり、当時の暮らしや泥流が起きたメカニズムを学べます。

ミュージアムを出た後はお隣にある道の駅、八ッ場ふるさと館へ移動。ここの名物はダムカレーです。

同行の方たちはダムカレーを注文しましたが、風土さんは1ヶ月前にダムカレーを食べたので豚丼とうどんのセットメニューを注文。ボリュームがあってこちらもいいですね。

昼食を済ませたところで水陸両用バスの乗車場所へ。八ッ場湖（みず）の駅丸岩は、旧長野町役場庁舎を再現したもの。

待っていると水陸両用バス「にゃがてん号」がやってきました。車体には長野原町のご当地キャラクターにゃがのはらちゃんと、東吾妻町にある天狗山がモチーフの天狗のてんちゃんが描かれています。

スタッフさんから予約した座席がかなり濡れることを気遣われましたが、覚悟ができているからノープロブレムだと風土さん一行。

ステップが格納される様子にワクワクします。

ダム湖のスプラッシュポイントまでは、天狗のてんちゃんのガイドを聞きながら陸上バスモードで向かいます。

スプラッシュポイントに近付いたところでいったん停止。てんちゃんの「それではいきますよ？」の言葉のあとはカウントダウン。「3、2、1……」

ゼロ！ と来たところで「スプラーッシュ!!」。思った以上の水しぶきが風土さんの前に。

呆然としているところへ、「スプラッシュはどうでしたか？レインコートを買わなかったことを後悔していませんか？」とてんちゃんの心配しているのだか挑発しているのだかなセリフが流れてきます。

思い切り水しぶきを浴びたけれど、これが醍醐味と風土さん。「どうせ乗るなら、濡れなきゃ損損」だとか。

ダム湖を進みながら、ここからでしか見ることのできない景色を堪能。

スプラッシュポイントが近付いてきました。

楽しいダム湖遊覧はあっという間に終わり上陸。湖から見上げた橋を渡って帰ります。

とっても楽しかったという水陸両用バス「にゃがてん号」の乗車体験。風土さんの体験の詳細に興味を持たれた方は、ぜひ動画をご覧ください。

