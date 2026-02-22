＜速報＞米女子最終日がスタート 3差3位の岩井千怜は正午ティオフ
＜ホンダLPGAタイランド 3日目◇21日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドがスタートした。日本勢は12人が出場している。全体第1組で古江彩佳がティオフし、1番をバーディ発進。ここから選手が続々と、コースに飛び出していく。
【写真】カッコイイ！ ホンダ車がずらり
畑岡奈紗は日本時間午前10時24分に、山下美夢有は午前11時にスタート。11位につける吉田優利は午前11時24分にプレーを開始する。首位と3打差の3位につける岩井千怜は最終組のひとつ前でプレー。午前12時に1番からスタートする。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■1番ティ10:00 古江彩佳10:12 勝みなみ10:24 畑岡奈紗11:00 山下美夢有11:24 吉田優利12:00 岩井千怜■10番ティ10:19 竹田麗央10:31 岩井明愛11:19 馬場咲希、吉田鈴11:31 笹生優花11:55 宮田成華
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【最新】切れ味バツグン 岩井千怜の最新1Wスイング
吉田優利は偶然の掘り出し物を投入「アジャストしやすい」
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
松山英樹、久常涼は？ 米男子リーダーボード
【写真】カッコイイ！ ホンダ車がずらり
畑岡奈紗は日本時間午前10時24分に、山下美夢有は午前11時にスタート。11位につける吉田優利は午前11時24分にプレーを開始する。首位と3打差の3位につける岩井千怜は最終組のひとつ前でプレー。午前12時に1番からスタートする。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■1番ティ10:00 古江彩佳10:12 勝みなみ10:24 畑岡奈紗11:00 山下美夢有11:24 吉田優利12:00 岩井千怜■10番ティ10:19 竹田麗央10:31 岩井明愛11:19 馬場咲希、吉田鈴11:31 笹生優花11:55 宮田成華
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【最新】切れ味バツグン 岩井千怜の最新1Wスイング
吉田優利は偶然の掘り出し物を投入「アジャストしやすい」
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
松山英樹、久常涼は？ 米男子リーダーボード