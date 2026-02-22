アーティストグループ『Number_i』の神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを更新。

自宅の音響機器を紹介しました。



【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】 「自宅のアナログ再生環境です。レコード聞いてみてはいかがですか？」 ＳＮＳに貴重写真アップ





神宮寺勇太さんは「自宅のアナログ再生環境です。」と綴ると、音響機器の写真をアップ。







続けて「レコード聞いてみてはいかがですか？」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「私の父もレコード大好きで、オーディオセット(レコード含めて)ありました レコードの音って、ちょっとこもった感じで優しい音色ですよね 素敵な写真ありがとう」・「レトロで素敵なことしかわからないのだけど、どんな素敵な音がするのかなぁ？ 聴いてみたいな そしてじんくんのお家、オシャレや 貴重な写真見せてくれてありがとう♥」・「神くんの音楽♫のこだわりがみれて、うれしい！ 聴いて、癒されてたらいいなぁ。 見せてくれて、ありがとう♥」・「わああ音響のこだわり ほんと多趣味ねじんくん」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】