TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

アーティストグループ『Number_i』の神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを更新。
自宅の音響機器を紹介しました。
 

【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】 「自宅のアナログ再生環境です。レコード聞いてみてはいかがですか？」　ＳＮＳに貴重写真アップ



神宮寺勇太さんは「自宅のアナログ再生環境です。」と綴ると、音響機器の写真をアップ。
 



続けて「レコード聞いてみてはいかがですか？」と、ファンに向けて呼びかけています。
 



この投稿にファンからは「私の父もレコード大好きで、オーディオセット(レコード含めて)ありました　レコードの音って、ちょっとこもった感じで優しい音色ですよね　素敵な写真ありがとう」・「レトロで素敵なことしかわからないのだけど、どんな素敵な音がするのかなぁ？　聴いてみたいな　そしてじんくんのお家、オシャレや　貴重な写真見せてくれてありがとう♥」・「神くんの音楽♫のこだわりがみれて、うれしい！　聴いて、癒されてたらいいなぁ。　見せてくれて、ありがとう♥」・「わああ音響のこだわり　ほんと多趣味ねじんくん」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】