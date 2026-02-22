俳優の兵頭功海（27）が22日、都内で26年度カレンダー（アミューズ）の発売記念イベントを行った。

同作は「非日常なルック」をテーマに、「普段しないこと」に挑戦。スタイリストやヘアメークなどスタッフと作り上げたもので、「自分一人で出せる限界が100点だとしたら、スタッフさんの力を借りて200点が出せた」と胸を張った。

普段やらないことにちなみ、体験してみたいことを聞かれると「スカイダイビング」と回答。高所は得意じゃないといいつつも「普段生きていたら味わえないような解き放たれる感覚があるのでは」と、妄想を巡らせた。

学生時代は野球に熱中し、高校では福岡県大会で準優勝した経験もある。それだけに3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への期待は高い。「監督の井端さんが13年大会の台湾戦で打ったタイムリーは覚えていますし、同世代の選手がたくさん出場しているので応援したい」と熱視線。WBCなど野球に関する仕事をするのは目標で「次回のWBCまでにはもっと売れて、関わるような仕事をしたい。そのために仕事を頑張っていきたい」とした。