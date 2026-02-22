ネクストブレイク俳優

今年2月に完結した“最後のスーパー戦隊シリーズ”、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日）でヒロイン・一河角乃/ゴジュウユニコーンを演じた志田こはくが、ネクストブレイク俳優として名乗りを上げている。2004年生まれのまだ21歳だが、グラビアで培った愛嬌も武器に、今年はドラマや舞台へとその活動の場を広げつつあり、目が離せない。【大宮高史/ライター】

【写真】美脚スラリ…志田こはくの全身ショット

「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の最終回放送後、志田は自身のインスタグラムに「スーパー戦隊に出会えたこと、ゴジュウジャーとして過ごさせていただいた時間に、心から感謝しています」と投稿した。登場したのは40話からで、志田の一河角乃はおよそ3か月だったが、スーパー戦隊シリーズ最後の紅一点戦士を務め上げた。

（左から）志田音々、志田こはく

放送当初、一河角乃役を務めていた今森茉耶が、未成年飲酒等の不祥事によりまさかの降板。急遽白羽の矢が立ったのが志田で、作中でも「潜入捜査のために変えた顔と声が戻らなくなった」という設定で登場した。

ここから巧みだったのが、代役を逆手にとったいわゆるメタ的なキャラ作りだ。志田は2022年シーズンの「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」において、ヒロインのオニシスターこと鬼頭はるかを演じていた。

鬼頭は漫画家を目指す女子高生という設定で、従来の戦隊ヒロインのイメージを覆すコミカルな演技や、激しいリアクションで大きな話題を呼んだ。鬼頭としての志田の百面相ぶりも“顔芸”としてファンに愛された。

そして「ゴジュウジャー」で初登場した志田の一河は「ハイクラス＆ラグジュアリーで鬼かわいい！」と、鬼頭を連想させる“鬼ポーズ”も披露。ハイクラスラグジュアリー名探偵という、お嬢様風な一河のキャラクターを保ちつつ、元・鬼頭はるかとしてのファンサービスも見せた。こんな快活なパフォーマンスで最終回まで完走し、「ゴジュウジャー」のピンチを救った。

姉妹で特撮もののレギュラー

志田の活躍は、戦隊シリーズにとどまらない。例えば、2023年の日本テレビ系ドラマ「最高の生徒〜余命1年のラストダンス〜」では、主要キャストの一人としてダンスに打ち込む女子高生の二色愛未を演じた。「ドンブラザーズ」で見せたコミカルさは影をひそめ、青春の焦燥感や繊細な感情表現に挑戦している。

今年は、3月期のドラマ「女の子が抱いちゃだめですか？」（MBS系）主演や、劇団☆新感線の新作舞台「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」出演が決まっていて、さらに躍進の勢いにある。

まだ21歳だが、彼女が芸能界を目指したのは6歳年上の姉・志田音々の存在も大きい。すでにグラビアを始めていた音々がきっかけで興味を持ち、高校1年生で現在の事務所所属になる。自分で目指しただけあって、どのインタビューでも前向きでいるのも好印象だ。

こはくが「ドンブラザーズ」に出演していた頃、音々も「仮面ライダーギーツ」（テレビ朝日系）に出演していて、姉妹で特撮もののレギュラーを獲得していたのも話題になった。

これまで志田と同じ2004年度生まれの俳優には、芦田愛菜・本田望結・鈴木福といった、幼少期から国民的な知名度を持つ面々が揃っていた。志田は、子役経験はないが、2度のスーパー戦隊シリーズ抜擢やグラビア、ドラマで着実に知名度を上げ、今まさに「04年組のトップランナー」へと名乗りを挙げようとしている。

姉の音々とは、最近も2人暮らししているほど仲が良い。身長167センチメートルとスタイルが良くて今もグラビアで人気がある音々と、「オニかわいい」でブレイクして愛嬌のあるこはくと持ち味が重ならないのも魅力だ。

「同居するほど仲が良い」という共通点を持つ俳優姉妹には上白石萌音・萌歌姉妹がいるが、志田姉妹もまた、その仲睦まじいエピソードがファンに愛される一因となっている。

若手俳優の勢力図を面白く塗り替えていきそうな志田こはく、今年もっとも注視すべきネクストブレイク候補の1人と言えるだろう。

大宮高史

エンタメでは演劇・ドラマ・アイドル・映画・音楽にまつわるインタビューやコラムを執筆。そのほか、交通・建築など街ネタも専門分野。

デイリー新潮編集部