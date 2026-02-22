相次ぐ故障

イングランドの名門リバプールに在籍しているMF遠藤航（33）が負傷し、長期離脱が不可避だという。

スポーツ紙記者によると、

「スロット監督は『シーズン終盤に合流できるチャンスがあれば、と願っている』とコメント。まさに願望であって、シーズン中はおろか、その後に控えるW杯出場も難しそうです」

日本代表の森保一監督も、

「もし航がW杯にいなければ、痛い部分はある」

と渋面だったのだとか。

最近、代表メンバーが相次いで故障している。むろん手痛いが、日本も層が厚くなり、代わりの選手も遜色ない。しかし、遠藤が欠けるのはわけが違う。なぜなら彼はキャプテンだからだ。

遠藤 航

キャプテンの役割は二つある。一つはゲームキャプテン。文字通りその試合においてチームを代表して、コイントスや審判との交渉などにあたる。もう一つはチームキャプテンで、ベンチ入り選手を含むチーム全体のまとめ役となる。

通常は二つの役割を一人が担う。だが、例えば2010年南ア大会では長谷部誠がゲームキャプテン、川口能活がチームキャプテンと分担していた。

2頭体制

今回も、仮に遠藤が試合に出られなくても、チームキャプテンとして招集されるのだろうか。

先の記者によると、

「川口は、出場可能性はほぼ皆無の第3GKとして招集されました。遠藤は違う。手負いのMFを登録する余裕なんてありませんから、招集は無理でしょう」

そうなると、遠藤の代わりが必要になってくる。

「これまで遠藤不在の試合では南野拓実（31）がキャプテンでした。が、南野は遠藤以上に大きなケガをし、W杯出場は絶望的です」

そこで浮上するのが、今冬アヤックスに移籍したDF冨安健洋（27）と、過去4大会に出場しているDF長友佑都（39）の2頭体制だ。

「冨安は人望がある。故障していましたが、先日、484日ぶりに実戦復帰。練習試合ではゲームキャプテンを任されていました」

FC東京ですらベンチウォーマーの長友には、代表不要論が噴出しているが、

「森保監督は『佑都のキャラクターは本当に絶大』とぞっこん。20分くらいなら使えるので、出場できない遠藤を呼ぶよりは戦力になる。冨安は若くて真面目過ぎるから、盛り上げ役として、彼を補佐してほしいですね」

W杯本番まで4カ月を切った。受難が続く森保ジャパンの救世主となるか。

「週刊新潮」2026年2月26日・3月5日号 掲載