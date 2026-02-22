2月20日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが“夫婦円満の秘訣”を明かした。

金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピにDAIGOがひとりで挑戦している。この日は、失敗知らずでできる料理初心者にオススメのパスタ「レンジでカルボナーラ」を調理した。

1年365日、毎日が何かしらの記念日だが、2月20日は「夫婦円満の日」。「ふ（2）うふ（2）円満（0）」の語呂合わせから、とある企業が制定したものだ。

そこで、ゆりさんに“夫婦円満の秘訣”をたずねるDAIGO。ゆりさん曰く、山本家では夫婦の会話は多いが、ケンカの種になりそうなことは「スルーし合う」そう。そのおかげで「ぶつからない」らしく、揉めることもほとんどないという。

「レンジでカルボナーラ」は、番組がスタートしたころからゆりさんが「ず～っと紹介したかった」というイチオシレシピ！

一方、近年の“理想の芸能人夫婦ランキング”で常に上位に輝くDAIGOと奥さまの“円満の秘訣”も気になるところ。「夫婦で揉めたことあります？」とゆりさんに聞かれたDAIGOは、奥さまとケンカをしない理由を明かし始めた。

「ん～、結局、やっぱ向こうが正しいっていうところで…」「だから揉めないってことでしょうね」「絶対的なリーダーであり、絶対的なカリスマなので」と力説。奥さまがいかに“絶対的”な存在であるかを語るDAIGOに、ゆりさんは「それ、いいですね（笑）」と納得しつつも大笑いしていた。

（※レシピ）

レンジでカルボナーラ

＜材料（1人分）＞

スパゲッティ（5～7分ゆでのもの） 100g

ベーコン 40g

おろしにんにく 小さじ1/4（チューブの場合2cm）

水 220ml

顆粒コンソメ 小さじ1

生クリーム（又は植物性ホイップ） 100ml

卵 1個

粉チーズ 適量

塩 適量

こしょう 適量

黒こしょう（粗びき） 適量

＜作り方＞

（1）ベーコンは6mm角ぐらいの棒状に切る。

（2）耐熱容器にスパゲッティを半分に折って斜めに入れ、（1）、塩ひとつまみ、おろしにんにく、分量の水を加え、ラップをせずに600Wの電子レンジで8分加熱する。

（3）ボウルに卵を溶きほぐし、粉チーズ大さじ1、塩、こしょうを加え、混ぜ合わせておく。

（4）（2）を取り出して生クリーム、顆粒コンソメを加え、600Wの電子レンジで1分加熱する。

（5）（4）を取り出して熱いうちに（3）を加え、しっかり混ぜ合わせ、とろみがついたら器に盛り、黒こしょう、粉チーズをふる。

なお、「レンジでカルボナーラ」の調理の様子は、2月20日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。