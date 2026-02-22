ミラノ・コルティナ冬季五輪解説で現地入りしている高木菜那さん（33）が22日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得したことへの感謝を口にした。

高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（29＝ANA）、堀川桃香（22＝富士急）、野明花菜（21＝立大）で挑んだ日本女子は準決勝でオランダに敗れ、3位決定戦では米国に勝って銅メダルを獲得した。

追い抜きメンバー4人をスタジオに迎え、インタビューを行った菜那さん。元選手らしい選手との掛け合いを見せると「最後に」と切り出し、「私、北京五輪のパシュートは結構きつくて、ずっとレースを見るのもきつかったし、考えるのもきつくて、乗り越えられる時はくるのかなって思っていた」と自身が転倒して金メダルを逃した前回大会について声を震わせながら言及した。

その上で「乗り越えられたかって言われると、まだきっと乗り越えられてはいないんですけど」としつつも、「それでもこの五輪で、4人が銅メダルを取ってくれた。私はこの五輪で新しいパシュートに塗り替えてもらったからこそ、1つ自分の何か重みが取れたかなって。そういうのがあったから凄く今うれしくて」とコメント。「銅メダルを取っていただいて、本当にありがとうございました！」と笑顔で感謝した。

これには妹の美帆は「最後も質問じゃないぞと」とツッコミ。それでも、メンバーからも「うれしい」と声が上がっていた。