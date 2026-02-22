三重県鳥羽市沖で２０日昼に発生した貨物船「新生丸」と遊漁船「功成丸」の衝突事故。

一夜明けた２１日、九死に一生を得た功成丸の釣り客が、眼前に迫る新生丸や海中に投げ出された際の生々しい状況を報道陣に語った。

「貨物船はとにかくどんどんと近づいてきた。『危ない。船が来たぞ』という叫び声が聞こえたが、もう避けられへんと思って身構えた」

釣りをするため功成丸に乗船し、右舷側にいた松阪市内の男性（７０）は切迫した様子を振り返った。男性は新生丸がぶつかった衝撃で海に投げ出され、気づいた時には海面に浮かんでいた。

「もうダメかな」。諦めかけたとき、クーラーボックスが流れてきた。救命胴衣を着けてはいたが、近くの男性と２人でしがみついて救助を待った。１０分ほどたっただろうか。別の遊漁船が近づいてきた。

衣服が海水を吸って重くなっていた。船上にいた５、６人が力を合わせて引っ張り上げてくれた。当時の水温は１４度ほど。寒さから震えが止まらず、周囲と話すこともできなかった。

「気をしっかり持たんといかん」という周囲の声に励まされ、毛布にくるまって暖を取った。

事故であごや腰、ひじを打撲したが軽傷で済んだ。「クーラーボックスが浮袋代わりになったのかもしれない。助けてくれた遊漁船の人たちがジャケットやズボン、長靴を脱がせてくれて、一命を取り留めることができた」と感謝していた。

名古屋市の男性（７２）は功成丸の左舷側に乗船していた。衝突した瞬間は目撃していないが、乗船客が「船長、船長」と大声で呼んでいたのを覚えている。「何を騒いでいるのだろうか」と思っていると、衝撃があり「気がついたときは海の底にいた」。救命胴衣が膨らみ、明るい方を目がけて泳ぐと海面に。別の遊漁船に救助された。

事故当時は海に餌をまき、釣り糸を垂らして釣りを楽しみ始めたばかりだった。右手の甲の皮がむけ、親指のけんが切れた。功成丸の利用は久しぶりだったが「こんな事故に巻き込まれるとは」と驚きを隠せない様子だった。

この事故では松阪市の男性２人が溺死し、四日市市や伊勢市、愛知県一宮市などの６０〜８０歳代の男性１０人が重軽傷を負った。

鳥羽市国崎漁港では２１日、功成丸の回収に向け、船が沖合に次々と出航した。同市の中之郷岸壁では、鳥羽海上保安部の担当者が新生丸の実況見分を実施。船首下部の損傷部分を撮影し、大きさを測定していた。２２日は国の運輸安全委員会の船舶事故調査官が現地に入り、新生丸の乗組員から聞き取りを行う予定という。