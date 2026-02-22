現役ではKDとカイリーのみ…デマー・デローザンがNBA史上6人目の快記録をクリア
サクラメント・キングスは、2月20日（現地時間19日、日付は以下同）にホームのゴールデン1・センターでオーランド・マジックに94－131で敗れたことで、フランチャイズ史上ワーストの15連敗に陥った。
21日を終えた時点で、キングスはウェスタン・カンファレンスならびにリーグ最下位の12勝45敗。チームとしては2008－09シーズンの17勝65敗に次ぐ、球団史上ワースト2位の戦績と苦戦している。
キングスはすでにドマンタス・サボニス、ザック・ラビーン、さらにはディアンドレ・ハンターが、それぞれケガのため今シーズン残り試合の全休が発表されており、大幅な戦力ダウンを余儀なくされ、22日にサンアントニオ・スパーズとのアウェーゲームへ臨む。
そうした中、今シーズンのチームで唯一57試合へフル出場しているのがデマー・デローザン。NBAキャリア17年目をプレーする36歳のベテランは、ここまで平均18.6得点3.2リバウンド3.8アシスト1.1スティールにフィールドゴール成功率49.1パーセントを残している。
これまでトロント・ラプターズ、スパーズ、シカゴ・ブルズでプレーしてきた男は、3球団すべてでフィールドゴール成功数1000本をクリア。キングス在籍2年目のデローザンは、マジック戦を終えて997本に達しており、あと3本のショットを決めると通算4チームでフィールドゴール成功数1000本を突破する。
『OptaSTATS』によると、これまで4つの球団でフィールドゴール成功数1000本以上を達成しているのは5選手しかいないという。現役ではKDことケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）とカイリー・アービング（ダラス・マーベリックス）のみで、レジェンドのモーゼス・マローン（元ロケッツほか）、バーナード・キング（元ニューヨーク・ニックスほか）、ワールド・B・フリー（元クリーブランド・キャバリアーズほか）の3選手。
22日のスパーズ戦でも先発に名を連ねるデローザンは、第2クォーター途中の時点で3本のショットを沈めたことで、キングスでも通算フィールドゴール成功数1000本をクリア。NBA史上6人目の快記録を達成した。
