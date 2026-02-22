「前立腺がん」になりやすい人の5つの特徴はご存知ですか？【医師解説】

前立腺がんのなりやすい人の特徴・治療法・予防法とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

石川 智啓（医師）

2013年名古屋大学医学部卒。初期研修修了後、JCHO中京病院泌尿器科、小牧市民病院泌尿器科、名古屋大学医学部附属病院泌尿器科を経て、現在水野内科クリニックで勤務。日本泌尿器科学会専門医、da Vinci Surgical System コンソールサージャン・サーティフィケートの資格を有する。

「前立腺がん」とは？

前立腺がんは、男性特有の臓器である前立腺から発生するがんのことです。

日本での前立腺がんになる方の数は増加傾向です。そして、一生涯で9人に1人がこのがんになるといわれ、年間約12,000人が亡くなっています。

前立腺がんは高齢の男性に多く、罹患率は60歳頃から増加し、70歳代後半で最多となります。

前立腺がんは早期の段階では特に症状がないことが多いです。しかし、PSA（前立腺特異抗原）というタンパク質である腫瘍マーカーが早期発見のために有効です。

今回の記事では、前立腺がんのPSA検査について詳細に解説します。さらに、前立腺がんの症状や危険因子、治療法、予防法についても説明します。

前立腺がんになりやすい人の特徴

研究によって、前立腺がんの発症に関わる行動について明らかになりつつあります。

高脂肪な食事を好む

前立腺がんの発症と高脂肪食との関連が示唆されています。

飽和脂肪酸が多く含まれる、肉の脂身やバターやラードなどの食品の食べ過ぎは避けるようにしましょう。

喫煙の習慣がある

喫煙習慣が、前立腺がんの発症に影響を与える可能性があります。

喫煙は、前立腺がんのみならず、肺がんなどの他のがんのリスクも高めます。喫煙している方は、できるだけ早く禁煙することをおすすめします。

メタボリック症候群である

メタボリック症候群は、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のことです。

こうした病気のある男性では、悪性度の高い前立腺がんになりやすい傾向があります。

高齢である

前立腺がんは、年齢が高まるほどにその罹患リスクも上昇します。

多くの前立腺がんは、50歳代以降に発症します。そして、特に70歳代後半にかけて罹患率が高くなることが知られています。

家族に前立腺がんの方がいる

親や兄弟、子といった家族に前立腺がんの方がいると、がんの罹患リスクが高まります。

血縁者に前立腺がんが多い場合には、定期的なPSA検査を受けた方がよいかもしれません。

前立腺がんの治療法

ここでは主に、前立腺にとどまり転移のない場合の治療法について説明します。なお、がんのリスク分類にて超低リスクから中間リスクまでの方に対しては、積極的に治療を行わない場合もあります。これは、直腸診やPSA検査、生検などをしながら注意深く経過を見る、監視療法というものです。

手術

手術（前立腺全摘除術）は、前立腺がんの根治的な治療の一つとして確立されたものです。

前立腺全摘除術は、無治療で経過観察するよりも前立腺がん患者の生存期間を延長することが報告されています。近年では、ロボット支援前立腺全摘除術が標準的な術式となりつつあります。

手術は泌尿器科医が行います。入院期間は、10～14日程度を見ておくと良いでしょう。

放射線治療

放射線治療も、前立腺がんの根治治療の一つです。体の外から照射する「外照射」と、放射線源を前立腺内に留置する「組織内照射」があります。近年ではIMRTやIGRTといった技術が普及し、前立腺に集中的に照射できるようになりました。また、粒子線治療（陽子線・重粒子線）も保険適用となり、選択肢が増えています。

通常は1日1回20分程度の照射を約8週間行いますが、短期間で終える方法もあります。外来通院での治療が可能で、転移による痛みなどの緩和にも用いられます。

薬物療法

前立腺がんの薬物療法としては、特にホルモン療法が重要です。アンドロゲンの働きを抑制する薬を用います。近年、新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬（ARSI）という治療効果の高い薬が開発されました。また、ホルモン療法に対してドセタキセルという抗がん剤を組み合わせることで、生存期間が延長したという報告もあります。

前立腺がんの骨転移がある場合には、骨密度を高める薬を用いて骨折や痛みを予防します。

前立腺がんの薬物療法は、泌尿器科や薬物療法科で行われます。内服薬や皮下注射での治療が多いです。治療内容は進行度や体の状態によって異なるため、担当医とよく相談することが大切です。

前立腺がんの予防法

前立腺がんに特化した予防法は現時点ではまた明らかになっていません。

脂質のとり過ぎに気をつける、運動する、メタボリック症候群を予防するなどは前立腺がんリスクを低くする可能性があります。ここでは、前立腺がん予防効果が示唆される成分や食べ物をご紹介します。

大豆イソフラボンの摂取

大豆イソフラボンには、前立腺がんのリスク低減に関与する可能性があるとされています。イソフラボンは、納豆や味噌、豆乳、豆腐、きなこなどから取ることができます。

緑茶の摂取

緑茶に含まれるカテキンには、がんの発症を抑える効果があるとされています。日本人男性の研究で、1日5杯以上の緑茶を飲む人は、1杯以下の人より進行性前立腺がんのリスクが低いと報告されています。

リコピン摂取

トマトなどに含まれるリコピンには、強い抗酸化作用があります。一部の研究では、トマト缶や調理したトマトなどのリコピンが多い食材の摂取により、前立腺がんのリスクが低下すると報告されています。

「前立腺がんの数値」についてよくある質問

ここまで前立腺がんの数値などを紹介しました。ここでは「前立腺がんの数値」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

前立腺がんの罹患率は増えているのでしょうか？

石川 智啓 医師

はい。日本人の前立腺がん罹患率は、最近40年間で約30倍に増加しています。肺がんや胃がん、大腸がんと同様に、男性のがんとして主なものとなっています。

前立腺がんの死亡数も増えていますが、40年間で約9倍に留まっています。PSA検査などの普及によって、早期に前立腺がんが発見されるようになったことも理由と考えられています。

編集部まとめ

PSAの数値は、がんの治療の効果判定、再発チェックにも役立ちます。

がん検診としてPSA値を測定することは、がんの早期発見というメリットもあります。しかし、前立腺肥大などの良性の変化でも高い値が出る可能性があることも知っておきましょう。

前立腺がんは早期の段階では症状がないことも多いです。PSA検査に加え、今回の記事でご紹介したような予防方法も取り入れていくと良いでしょう。

