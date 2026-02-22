オーストリア在住・中谷美紀、舞踏会で夫と2ショット「素敵なご夫婦」「華やかで美しい」
現在オーストリア在住の俳優・中谷美紀（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でウィーン・フィルハーモニー管弦楽団などでビオラ奏者を務めるティロ・フェヒナー氏との夫婦ショットを公開した。
【写真】「華やかで美しい」中谷美紀が公開した舞踏会での夫婦ショット
ウィーン国立歌劇場で行われた舞踏会に参加した中谷は、ここ最近の投稿で舞踏会での様子を写真や動画で公開していた。
この日の投稿では、「ダンスホールでワルツやカドリーユが踊られ、ロージュでは華やかな宴が繰り広げられる傍らで、ミシュラン三つ星レストラン、シュタイアーエッグのポップアップレストランや、ヒールの修理、メイクのタッチアップコーナー、ディスコルームなど、国立歌劇場を隅々まで用いて文化祭のようなアクティビティーが様々催されていたようです」と紹介。
「オペラ歌手たちやバレエダンサー、国立歌劇場管弦楽団の音楽家たちは、ステージを降りたら素朴なひとりの人間に戻り、華やかな世界から隠れて家族や仲間とともに、アーティストラウンジに集います」とさまざまな参加者との2ショットをアップした。
夫・フェヒナー氏が中谷の肩に手を添える仲むつまじい夫婦ショットも投稿。「舞踏会は朝5時まで続きますが、私たちは早々に徒歩で帰宅しました」と明かし、「翌日にはお洋服をクリーニング屋さんに運び、ドラッグストアにて新しいモップとエコ洗剤を購入して床掃除にトイレ掃除、それが現実というものです めでたし、めでたし」と、日常に戻る様子をユーモアたっぷりにつづった。
この投稿には、「華やかで美しい」「素敵なご夫婦」「夢の時間を共有してくれて、ありがとうございます」「華やかな美紀さんも、現実の美紀さんも、ご夫婦姿もぜーーんぶ素敵！」「シンデレラは帰宅したんですねww」など、さまざまな声が寄せられている。
