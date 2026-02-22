“愛猫と暮らす家”はどう作る？設計士が教える猫ファーストかつ飼い主が見落としがちな空間作りのポイント

一緒に暮らす大切な猫が過ごしやすい家にしたい。そんな飼い主の希望をかなえる「猫ファーストな住まいづくり」が増えているという。

では実際、愛猫に合わせた「猫のためのオーダーメイド住宅」を建てたいと考えた場合、どうしたら良いのだろうか。事前に準備しておくべきことは？

依頼主の希望を設計士として実現してきた、オープンハウス・ディベロップメント建設事業部のマネージャー、大野七海さんに話を聞いた。

キャットウォークや猫ドアが人気

“猫のための住宅”ですぐに思い浮かぶのは、高い場所を好む習性を活かしたキャットステップやキャットウォーク、または自由に部屋を行き来できる猫ドアの設置…。大野さんによると、やはりこれらが人気のオプションになるという。

ただし、愛猫のサイズや性格、行動パターンに合わせて細かく調整できるのがオーダーメイドの特徴でありメリット。そのために欠かせないのが飼い主へのヒアリングだ。

「今のお住まいで、猫ちゃんがどんなふうに生活しているのかを具体的に聞き、家のイメージを一緒にふくらませていきます。例えば高いところが好きなのか、あるいは狭いところが好きなのか、といったことです」

それぞれの猫の特性とそして飼い主の希望を聞きながら、家全体の間取りを設計していくという。

例えば、キャットステップの板の大きさや間隔は猫のサイズに合わせることで、安全対策にも気を配ることができる。

相談前に飼い主が準備すべきことは？

そこで大切となるのが、設計士とのヒアリング前に飼い主が準備しておくべきこと。

「猫ちゃんの日頃の行動を観察した上で、生活場所(寝室やリビング等)をどこにするかは考えておいていただけると、間取りのご相談がスムーズです。



また、猫ちゃん用のグッズで大きめのもの(キャットタワーやトイレ等)を考えている場合、サイズ感を打合せ時にお伝えいただけると良いかと思います」

これまでの依頼の中には、新居を建てるのを機に初めて猫を飼うパターンも。そんな依頼主の場合、意識しておいてほしい点がある。

「これまでに飼ったことがない方は、猫ちゃんのケージやエサを置く場所はイメージしていても、脱走防止の工夫が必要だということには気づきにくい傾向がありました。間取りを考える際に、脱走防止の対策も頭の隅に入れておくと良いと思います」

具体的には、玄関のドアの手前に仕切りドアをつけて、玄関を開けたときに猫が外に出ないようにする方法などだ。

コンセントの位置が意外に重要

飼い猫の数だけ依頼主からの希望は様々。過去には以下のような相談に対応してきたという。

「猫ちゃんのケージ周りに砂が飛び散ってしまうというお悩みが寄せられたことがあります。



ご自身で柵を立てるなどの工夫もできましたが、せっかく新しく家を建てるならと、ケージの周りに低めの壁を作っておくことをおすすめしました。



低めの壁なら、いつも猫ちゃんが見えるので、一緒に暮らしている一体感もありますよね」

ほかには、どの家にも欠かせないコンセントの位置がペットを飼う人ならではのポイントとなる。外出時でもスマホを通じて家にいる猫の様子を見られるペットカメラや、猫の排泄物を自動で掃除する電動トイレを設置したいと考える飼い主は多い。

そこで、こうした機器の設置場所をあらかじめ想定し、コンセントの位置や数を決めておくと邪魔になりがちな延長コードなどを使う必要もなくなるのだ。

また猫と言えば、日当たりの良いところでのんびりするのが好きな動物。大きな窓や出窓を設けて、家の中で日向ぼっこができるスペースを作りたいという要望も。

実際にそんな要望から完成した住まいでの暮らし振りも聞いてみた。

ある依頼主から寄せられたのは「猫が走り回れるような広い空間にしてほしい」。その希望をかなえるために設計したのは、3階建ての家に吹き抜けと猫専用の階段を作ることだった。



猫が日光を浴びながら複数のフロアを行き来できるようにし、階段はスケルトン仕上げ。

明るく広々とした家は、飼い主にとっても猫にとっても快適な空間となった。



「シャイで、すみっこで隠れているような性格の猫が、新しい家に住んでから元気に走り回るようになりました。私自身も、日が当たる明るい家で、猫が楽しそうに動き回る様子を見ながら暮らすのが気に入っています」と感謝されたという。

気軽にできるのは壁紙の張り替え

最後に、新たに家を建てなくても「猫ファースト」な家づくりはできるのだろうか。大野さんが気軽にできると話すのは、「壁紙の張り替え」だ。

「壁紙の張り替えはYouTubeなどでも紹介されているので、初めてでもDIY感覚でやりやすいです。消臭機能がついた壁紙や、ひっかき傷にも強い壁紙に変えれば、猫ちゃんとも暮らしやすいですし、部屋の雰囲気が変わるので気分転換にもなります」

猫だけでなく、一緒に暮らす人間の心も豊かにしてくれそうな「猫ファーストな住まい」。愛する猫との長い時間を過ごす家づくりを考えた際に、参考にしてほしい。