井ノ原快彦、大人の色気漂うカフェショットに絶賛の声「ワイルドでドキッとした」「爆イケすぎ」
【モデルプレス＝2026/02/22】20th Centuryの井ノ原快彦が2月21日、自身のInstagramを更新。カフェでの姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】49歳元V6「大人の色気がダダ漏れ」ワイルドなヒゲショット
井ノ原は「ちょっと体調崩していて、しばらく、食事がとれない状況でした。が、今ではたくさん食べることができます」と近況を報告。「クロックムッシュが美味し過ぎて『俺病み上がりだから少し食べてね』と、まわりのみんなに分けるつもりでした。がひとりで完食。失礼しました」と、茶目っ気たっぷりに明かした。
投稿された写真では、黒のレザージャケットに眼鏡を合わせたスタイリッシュな姿を披露。落ち着いた大人の色気とワイルドな雰囲気が漂い、自然体の魅力が際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎて震える」「大人の色気がダダ漏れ」「爆イケすぎて無理」「ワイルドでドキッとした」「レザージャケット似合いすぎ」「元気になってくれて安心した」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳元V6「大人の色気がダダ漏れ」ワイルドなヒゲショット
◆井ノ原快彦、体調回復を報告＆カフェショット披露
井ノ原は「ちょっと体調崩していて、しばらく、食事がとれない状況でした。が、今ではたくさん食べることができます」と近況を報告。「クロックムッシュが美味し過ぎて『俺病み上がりだから少し食べてね』と、まわりのみんなに分けるつもりでした。がひとりで完食。失礼しました」と、茶目っ気たっぷりに明かした。
◆井ノ原快彦の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎて震える」「大人の色気がダダ漏れ」「爆イケすぎて無理」「ワイルドでドキッとした」「レザージャケット似合いすぎ」「元気になってくれて安心した」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】