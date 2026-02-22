ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子シングルで5位に入ったアンバー・グレン（米国）は8番目で登場。金髪をなびかせた妖艶な演技に、中継を観た日本ファンも釘付けになっている。

黒の衣装に身を包み、笑顔でリンクに登場。レディー・ガガの「That’s life」が流れると金髪をなびかせながら滑り出し、華麗なジャンプとともに氷に手をつくほどのイナバウアーや片手側転も披露。妖艶な演技で観衆を魅了した。

日本時間4時台に流れたこの演技に、ネット上の日本ファンからも称賛の声が上がった。

「アンバーグレンの演技かっけぇ…」

「アンバーグレンさん、メイクも衣装も曲もぴったりですっごく魅力的です」

「アンバー・グレン選手 かっこいいし人柄が素晴らしい 次のオリンピックもまた見たい」

「グレンちゃんのガガ様は美でしかない、クリムキンで目も覚めた」

「グレンの素晴らしいジャンプと妖艶な笑顔です」

「アンバーグレン惚れた」

「アンバーグレン選手の好きかって？ 美しさと強さ！ そこに衣装のセンスがめちゃくちゃあってところで！」

「アンバー・グレン穏やかな笑顔が見られて教師クールビューティーのビジュアルだけど、底に抜ける優しい温かい方」

「まるでハリウッドスターの如きアンバー・グレン」

ショートプログラム（SP）で13位と出遅れ涙を流したグレンだったが、フリーで巻き返し、会心の演技。競技後には、銀メダルで泣き崩れる坂本花織を迫るカメラマンから守ったことでも話題に。エキシビションでも華麗にリンクを舞っていた。



