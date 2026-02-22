塩貝健人がブンデス初ゴールを決めた

ドイツ1部ブンデスリーガのヴォルフスブルクに冬の移籍市場で加入したFW塩貝健人が、待望の初ゴールを決めた。

現地メディアも、その得点シーンを「鮮やかなカウンター」として注目している。

塩貝はリーグ第23節アウクスブルク戦をベンチスタート。1-1で迎えた後半20分に途中出場すると、その6分後に結果を残した。後半26分、カウンターの場面で右サイドを味方が抜け出すと、塩貝は中央から猛然とスプリント。ラストパスはやや後方にずれたが、右足で引っかけるように放ったシュートを懸命に前へ押し出すと、これが勝ち越しゴールとなった。

オランダ1部NECナイメヘンでは途中出場が多いながらも得点を量産し、この冬にドイツへ渡った塩貝。新天地でも“スーパーサブ”的な役割で初ゴールを挙げた。現地メディア「Nordbayerischer Kurier」は「鮮やかなカウンターから、投入されてわずか7分後の塩貝がチームに再びリードをもたらすゴールを決めた」とレポートした。

しかしチームは後半42分以降に2失点を喫し、2-3でまさかの逆転負け。ブンデスリーガ5試合目で初ゴールを記録した塩貝は、6月開幕の北中米ワールドカップに向けた逆転でのメンバー入りへ、強烈なアピールを続けている。（FOOTBALL ZONE編集部）