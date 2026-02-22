◇オープン戦 ドジャース15─2エンゼルス（2026年2月21日 アリゾナ州テンピ）

ドジャースは21日（日本時間22日）、オープン戦初戦を迎え、敵地でのエンゼルス戦で大量15得点を挙げ、白星発進。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は3打数1安打、先発した山本由伸投手（27）は1回2/3、30球を投げ、3安打2失点（自責1）だった。

大谷は初回の第1打席は相手先発・ソリアーノに対し、1ボール2ストライクからの4球目、内角99.6マイル（160.3キロ）の直球にどん詰まりしたが、シフトの逆をついて三塁への内野安打をマーク。今春初打席でHランプを灯し、一塁ベース上では笑みがこぼれた。オープン戦初戦で安打を放ったのは6年連続となった。

2回無死二塁の第2打席は相手3番手・フェリスの外角スライダーを引っかけ、ニゴロに倒れた。2回2死二、三塁で迎えた第3打席は相手4番手右腕に1ボール2ストライクからの4球目、内角高めの直球を振り抜いたが空振り三振に倒れた。第4打席で代打を送られ、途中交代した。

山本は初回、先頭のネトに対し、いきなりピッチクロック違反で1ボールをとられたが、フルカウントからシンカーで空振り三振。初回はわずか12球で3者凡退と最高の立ち上がりを見せた。2回は先頭のソレアに左翼線二塁打され、続くアデルの左翼フェンス付近の飛球は左翼のT・ヘルナンデスが落球（記録は失策）で失点。さらに1死二塁から連打を浴び、2点目を失った。2死をとったところで球数が30球に到達して降板した。最速は94.9マイル（約152.7キロ）を記録した。

チームは3回までに打線が10安打で10点を奪うなど、調整段階のエンゼルス投手陣に襲いかかり、終わってみれば16安打15得点。投手陣も山本の後を継いだ救援陣が無失点でオープン戦初戦を白星発進。ロバーツ監督は山本について「1回はテンポよく、効率的なイニングだった。2回は1回から2回の間が（攻撃が長くなり）かなり空いてしまった。その影響が多少あったかもしれない。ただ、イニング間の時間も考えると30球で十分だった」と上出来とうなずいた。