「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

メダリストらによるエキシビションが行われ、今季限りで現役引退を表明している女子銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、フィナーレで三浦璃来とほっこりシーンを見せた。

エンディングで出場選手がリンクの中央に集合。ここで坂本が手に持っていた花の冠を三浦へプレゼント。互いに笑みを浮かべて手をたたき合うと、今度は三浦が坂本に花の冠をかぶせてあげた。

乗せられる前には変顔でおどけていた坂本。周囲のスケーター達もほほえましく２人のやり取りを見つめていた。その様子にネットでも「美しいやり取り」「微笑ましかった」「坂本花織選手から三浦璃来選手への花冠可愛過ぎる！」「坂本花織選手と三浦璃来選手の突然のイチャイチャでびっくりしちゃった」と反響の声があがっていた。

今回の五輪では団体戦から支え合ってきた坂本とりくりゅうペア。ともに北京の悔しさを経験し、りくりゅうペアは日本勢史上初の金メダル、坂本も２大会連続のメダルとなる銀メダルを獲得した。

ラストは中央の五輪マークに３人で触れ、木原は「本当に五輪では自分たちがまた成長させていただきましたし、本当にたくさんのことを経験させていただいた。ありがとうございましたという意味を込めて、３人で触れさせていただきました」と意図を明かしていた。