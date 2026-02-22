仕事の進捗を伝える大切な習慣から街中にあふれる宣伝活動まで。全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙力をフル回転させて、全問正解を目指しましょう！

写真拡大

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！

今回は、ビジネスシーンで欠かせない言葉や、健康や料理に関わる意外な言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の、視界がクリアになるような感覚を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ほ□□く
こ□□う
□□ん
こ□□く

ヒント：テレビや看板などで、商品やサービスを広く世間に知らせるためのものは？

答えを見る






正解：うこ

正解は「うこ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うこ」を入れると、次のようになります。

ほうこく（報告）
こうこう（高校／航行／孝行）
うこん（鬱金／ウコン）
こうこく（広告）

ビジネスの基本である「報告」や、街中にあふれる「広告」の中に、学生時代の舞台となる「高校」や、鮮やかな黄色が特徴のスパイス「ウコン」が隠れていました。フォーマルな伝達手段から身近な教育機関、そして健康を支える植物まで、共通の「うこ」という音がこれほど幅広い世界を繋いでいるのは驚きですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)