【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 共通する2文字は？ 学生時代の思い出がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、ビジネスシーンで欠かせない言葉や、健康や料理に関わる意外な言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の、視界がクリアになるような感覚を楽しみましょう。
ほ□□く
こ□□う
□□ん
こ□□く
ヒント：テレビや看板などで、商品やサービスを広く世間に知らせるためのものは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うこ」を入れると、次のようになります。
ほうこく（報告）
こうこう（高校／航行／孝行）
うこん（鬱金／ウコン）
こうこく（広告）
ビジネスの基本である「報告」や、街中にあふれる「広告」の中に、学生時代の舞台となる「高校」や、鮮やかな黄色が特徴のスパイス「ウコン」が隠れていました。フォーマルな伝達手段から身近な教育機関、そして健康を支える植物まで、共通の「うこ」という音がこれほど幅広い世界を繋いでいるのは驚きですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
