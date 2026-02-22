『メダリスト』グッズがコンビニで買える！ 描き下ろしイラスト使用の「アクスタ」＆「缶バッジ」登場
「ローソン」は、2月24日（火）から、テレビアニメ『メダリスト』のオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】集めて飾りたい！ 華やかな衣装が映える「アクスタ」も
■それぞれの衣装がすてき
今回発売されるのは、テレビアニメ第2期が放送中の『メダリスト』の世界観が楽しめる、描き下ろしイラストを使用した数量限定のオリジナルグッズ。
店頭のコミック棚には、オレンジの衣装が映える結束いのり＆明浦路司と、ネイビーの衣装が美しい狼嵜光＆夜鷹純のイラストがデザインされた「アクリルスタンド」や、ランダム仕様の「グリッター缶バッジ」が用意される。
また、＠Loppi ・HMV＆BOOKS onlineでも予約販売を実施。受付期間は、2月24日（火）12時00分から3月30日（月）23時30分までで、購入したグッズは7月30日（木）より受け取ることができる。
