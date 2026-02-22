ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）

【どスベりパパ】



「今年の節分、私は我が家で鬼の役をしました。『面白いかな〜』と思って、とあるTV番組に出てくる鬼のキャラクターのマネをしたのですが、鬼も逃げ出すぐらいにスベりました。豆、いらんかったです。なぐさめてください……」



ギターのイクローは「お父さんって基本スベるもんですからね」とフォロー。加えて「うちの父親も肉料理が食卓に出てくると『肉食いや。憎くて言うてるんちゃうで』と何度も同じギャグを繰り返していて、子どもの頃は『もうええて』と思っていた」と懐かしそうに振り返っていた。

パーソナリティのワタナベフラワー･ギターのイクロー

【子どもだってツラい】

「僕は4月から小学生になります。自分でやらなければいけないことが増えてきて、幼稚園に行きたくない日があります。前向きになれるエナジーをください！」

メンバーは「大人になっても行きたくないことはあるもんね」とまずは寄り添った。その上で、「嫌な日もあるし、嫌なことを言われることもあるかもしれない。でも、頑張って楽しくなるほうが絶対に良い。そうすることで自分に素直にいられる。幼稚園に行きたくないな……と思う日は、頑張ったら『ごはんがおいしいかも』『お風呂が気持ちいいかも』って、楽しいことを想像したら良いかもしれないよ」とエールを送った。

行きたくない事だってあるよね！

【2月サイコー！】



「私は暑がりです。理由は温暖化と加齢かなと思っています。日常の挨拶では『寒いですね〜』と言って暑がりを隠していますが、実は2月上旬が一番過ごしやすいです。涼しいし虫はいないし、心の中ではスキップしています。ですが、普段から薄着なので『本当は寒くないんやろ？』とたまにバレてしまうことも。ちょっと居心地が悪いです」



イクローは「虫がいないのは僕もうれしい」と共感しつつも「もうちょっとあったかいほうがよくない？」とコメント。リスナーと同じく暑がりのベースのムサは「僕も暑がりなので冬の電車が苦手。まわりは着込んでいるのに、自分は汗をかきながら半袖になるので困る」と、暑がりの悩みを語った。

パーソナリティのワタナベフラワー･ベースのムサ

※ラジオ関西『Clip水曜日』2月4日放送回より