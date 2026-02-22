ブドウは色で効き目が違う！ 目への効果がわかる品種リストを紹介【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

ブドウの種類別 目にうれしい効果一覧

黒系ブドウ以外にも、シャインマスカット、マスカット・オブ・アレキサンドリアなどの緑系、デラウェアなどの赤系など、とてもたくさんの種類があります。黒系・紫系のブドウにくらべるとポリフェノールの含有量は下がりますが、緑系・赤系のブドウにももちろん目にいい成分が含まれています。ブドウの色によって、含まれるポリフェノールが異なるので知っておくといいでしょう。

ブドウは糖分が多いという話も聞きますが、ビタミンCや食物繊維をはじめ、良質な栄養素がたっぷりで、目のためにもぜひ食べておきたい果物です。１房丸ごと食べたりせず、１粒が大きい品種なら、1日5粒ほど、生のまま食べるのがおすすめです。

目の疲れ・視力サポートには「黒系・紫系のブドウ」

こちらの記事で紹介

加齢黄斑変性など黄斑保護には「緑系のブドウ（白ブドウ）」

主なポリフェノール

クロロフィルやカロテノイド（ルテイン、ゼアキサンチン）

特徴

・アントシアニンは少ない。

・ルテイン・ゼアキサンチン（黄斑色素成分）が含まれる。また、ポリフェノールは少なめだが、ビタミンC や目の黄斑部を守るカロテノイドが含まれる。どちらも目の網膜保護に効果的。

・黒系ブドウや赤系ブドウと比べて甘みが強い傾向。

ブドウの品種・ブランド名

・シャインマスカット（食べやすく、圧倒的な人気）

・瀬戸ジャイアンツ（ぷりっとして皮ごと食べやすい）

・ロザリオ ビアンコ（皮も食べられる）

・翠峰（大粒だが皮が薄い）

・黄玉（皮がやわらかい、酸味少なめ）

血管や全身の抗酸化作用には「赤系のブドウ」

主なポリフェノール

アントシアニン、カテキン類、レスベラトロール

特徴

・黒系ブドウよりやや色素が少ないが、ポリフェノールバランスがいい。

・抗酸化作用に加えて、抗炎症作用や血管拡張作用が注目される。

・黒系ブドウと緑系ブドウのバランス型。

・皮ごと食べると抗酸化効果が高い。

ブドウの品種・ブランド名

・デラウェア、レッドグローブ、夕映、甲斐路（なじみがあり、食べやすい）

・クイーンニーナ（甘みが強く皮も比較的薄い）

・安芸クイーン（巨峰系ながら皮がやわらかい）

・紅瑞宝（皮ごと食べやすく甘い）

・サニールージュ（薄皮で種なし）

・マニキュアフィンガー（細長い形、皮が薄くそのまま食べやすい）

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴