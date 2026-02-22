ブドウは色で効き目が違う！ 目への効果がわかる品種リストを紹介【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】
ブドウの種類別 目にうれしい効果一覧
黒系ブドウ以外にも、シャインマスカット、マスカット・オブ・アレキサンドリアなどの緑系、デラウェアなどの赤系など、とてもたくさんの種類があります。黒系・紫系のブドウにくらべるとポリフェノールの含有量は下がりますが、緑系・赤系のブドウにももちろん目にいい成分が含まれています。ブドウの色によって、含まれるポリフェノールが異なるので知っておくといいでしょう。
ブドウは糖分が多いという話も聞きますが、ビタミンCや食物繊維をはじめ、良質な栄養素がたっぷりで、目のためにもぜひ食べておきたい果物です。１房丸ごと食べたりせず、１粒が大きい品種なら、1日5粒ほど、生のまま食べるのがおすすめです。
目の疲れ・視力サポートには「黒系・紫系のブドウ」
加齢黄斑変性など黄斑保護には「緑系のブドウ（白ブドウ）」
主なポリフェノール
クロロフィルやカロテノイド（ルテイン、ゼアキサンチン）
特徴
・アントシアニンは少ない。
・ルテイン・ゼアキサンチン（黄斑色素成分）が含まれる。また、ポリフェノールは少なめだが、ビタミンC や目の黄斑部を守るカロテノイドが含まれる。どちらも目の網膜保護に効果的。
・黒系ブドウや赤系ブドウと比べて甘みが強い傾向。
ブドウの品種・ブランド名
・シャインマスカット（食べやすく、圧倒的な人気）
・瀬戸ジャイアンツ（ぷりっとして皮ごと食べやすい）
・ロザリオ ビアンコ（皮も食べられる）
・翠峰（大粒だが皮が薄い）
・黄玉（皮がやわらかい、酸味少なめ）
血管や全身の抗酸化作用には「赤系のブドウ」
主なポリフェノール
アントシアニン、カテキン類、レスベラトロール
特徴
・黒系ブドウよりやや色素が少ないが、ポリフェノールバランスがいい。
・抗酸化作用に加えて、抗炎症作用や血管拡張作用が注目される。
・黒系ブドウと緑系ブドウのバランス型。
・皮ごと食べると抗酸化効果が高い。
ブドウの品種・ブランド名
・デラウェア、レッドグローブ、夕映、甲斐路（なじみがあり、食べやすい）
・クイーンニーナ（甘みが強く皮も比較的薄い）
・安芸クイーン（巨峰系ながら皮がやわらかい）
・紅瑞宝（皮ごと食べやすく甘い）
・サニールージュ（薄皮で種なし）
・マニキュアフィンガー（細長い形、皮が薄くそのまま食べやすい）
