やせたいのに食べ過ぎてしまう…ダイエットの本質とは？ 問題は、太っていることでなく、「やせたいのに食べてしまう」こと。 なぜ、やせたいのに食べすぎてしまうのでしょう？私の「ゆるやせ漢方ダイエット」では、まず、太ってしまうその人の「心」について注目します。太る理由はとても明快で、慢性的に食べ過ぎてしまうからなのです。太っていない人は、きっと「やせたいなら食べなければいいのに」と思っていることでしょう。しかし、やせたいのに食べる量をコントロールできない人は、心が食べ物に依存している状態なのです。 タバコをやめたいのに禁煙できない、お金がないのにギャンブルに走ってしまう、などの他の依存症と同じです。では、どうしたら食べる量をコントロールできるようになるのでしょうか？ 実は、太っている人はそれぞれに体調不良を抱えていて、それが大きなストレスとなって心にダメージを与えていることがほとんどです。心と体の不調のせいで食べ過ぎてしまうのです。「ゆるやせ漢方ダイエット」では、体質に合った漢方を服用することで、ダイエットするうえで基盤となる心と体を整えます。漢方で心と体の調子がよくなってくると、気持ちが前向きになり、多くの人が食への依存を改善していきます。「ゆるやせ漢方ダイエット」が成功する理由の１つには、漢方でのメンタルケアがあります。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師