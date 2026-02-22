志田未来「貴重な親子ショット」に反響続々
俳優の志田未来が、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】”母”との2ショットが公開された志田未来
公式SNSは、「オフショット」として「あの頃のふたり 貴重な親子ショットをお届け 上京を決めた未来。強い決意を感じるシーンでしたね 第6話の放送もお楽しみに」とつづり、劇中で親子を演じる志田未来、神野三鈴の２ショットを添えた。
ファンからは「素敵な写真 そして未来さん可愛すぎてもう」「いい親子だな 早く第6話が観たいですね」「現役JKにしか見えない未来ちゃん何事？！？！ 素敵な親子でした」「素敵な御二人ですね」「本当の親子に見えます」「お母さん役の神野さん、お母さんよりも未来のお姉さんみたいです」「ほっこりオフショットありがとうございます 未来ちゃんも抱きついてる神野さんも可愛すぎます」「神野さんが未来ちゃんをバックハグするところから、まるで本当の親子のような信頼度を感じて癒されます」などの声が寄せられている。
