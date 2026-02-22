志田未来 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の志田未来が、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜　後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは、「オフショット」として「あの頃のふたり　貴重な親子ショットをお届け　上京を決めた未来。強い決意を感じるシーンでしたね　第6話の放送もお楽しみに」とつづり、劇中で親子を演じる志田未来、神野三鈴の２ショットを添えた。

　ファンからは「素敵な写真　そして未来さん可愛すぎてもう」「いい親子だな　早く第6話が観たいですね」「現役JKにしか見えない未来ちゃん何事？！？！　素敵な親子でした」「素敵な御二人ですね」「本当の親子に見えます」「お母さん役の神野さん、お母さんよりも未来のお姉さんみたいです」「ほっこりオフショットありがとうございます　未来ちゃんも抱きついてる神野さんも可愛すぎます」「神野さんが未来ちゃんをバックハグするところから、まるで本当の親子のような信頼度を感じて癒されます」などの声が寄せられている。