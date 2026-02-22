スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で金メダルを獲得した戸塚優斗（24＝ヨネックス）が21日、日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）に生出演。ゾーンの瞬間について自身の考えを述べた。

過去2大会は2桁順位。五輪にまつわる苦しい記憶が、喜びの涙で洗い流された。全人類が初めて目の当たりにする超ハイレベルな争い。三度目の正直で、95・00点で自身初の金メダルを獲得した。

MCの上田晋也から「決勝の2回目の時、ひょっとしたら戸塚選手ゾーンに入ってたのかなと思ったんですけど」と振られた戸塚は「今日調子いいなと思ったのは、1本目決めた時に“今日はちょっと違うかも”っていう感覚はあって。オリンピックに2大会出てきたんですけど、1本目からコケていて、うまくいかないっていうのが2大会続いていたので、今回1本目がうまく決まった時に“あ、これはちょっと調子いいかもしれない”っていう感覚はありました」とした。

その上で「うまくいく時は、すぐ下に着いてしまうっていう感覚があって。一瞬で終わるというか。スタートしたら下にいるっていうのが凄く多くて。それだけ集中できてたってことだと思う」と戸塚。「コケたりとかする時は凄くスローになって、いろんなこと考える。緊張はしているんですけど、下に着くと“あれ一瞬で終わったな”っていう感覚になるのがうまくいく時」と明かした。

上田が「スローになる時の方がゾーンに入ってるっていうような話はよく聞く」と驚くと、戸塚は「逆ですね」と言い切った。