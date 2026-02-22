米バーモント州立大学で愛される猫のマックス/Rob Franklin/Vermont State University

CNN.co.jpではこれまでにたくさんの動物ネタをお伝えしてきました。その中でも今回は2月22日の猫の日を祝って、かっこいい猫をたたえる記事5本を厳選してお届けします。

仲良しの小型犬を襲ったコヨーテ、黒猫が飛び出して撃退 米オクラホマ州

6歳の小型犬「オークリー」は家の裏庭を散歩していたところ、暗闇から2頭のコヨーテが現れ、1匹がいきなりオークリーに襲いかかった。そこへ飛び込んできた黒猫の「ビンクス」。突進してくるビンクスを見て、コヨーテは2頭とも走って逃げた。

猫が炎上中の建物５階からジャンプ、無事着地して歩き去る 米

米イリノイ州シカゴ市でこのほど、火災に見舞われた建物の5階から猫が飛び降りる出来事があった。着地した猫は地面で軽く弾んだ後、何事もなかったかのように歩き去っていった。

外出先の公園で行方不明の猫、1600キロの旅をして飼い主と再会 米

米国のイエローストーン国立公園で行方不明になった飼い猫が2カ月後に約1600キロの旅を経て飼い主と再会する出来事があった。飼い主と無事に再会を果たしたのは2歳半の雄のシャムネコ「レインボー」。

クリスマスツリーに潜んだ毒ヘビ発見、飼い猫が気づく 南ア

南アフリカの民家でこのほど、夫婦がクリスマスツリーの飾りの間に潜んだ毒ヘビを発見する出来事があった。見つかったのはアフリカ有数の猛毒を持つヘビだったが、2人はただちに捕獲業者を呼んで事なきを得た。

猫に博士号の学位を「授与」、学生や職員に愛されるキジトラ 米バーモント大学

米バーモント州立大学で、6歳のキジトラのオス猫「マックス」がこのほど博士号の学位を授与された。マックスは、飼い主のアシュリー・ダウさんが徒歩で通える自宅から毎日連れ出しすようになって以来、同大のキャンパスに通っている。