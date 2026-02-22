糖質を減らす人vs間食を減らす人、体重が落ちやすいのはどっち？
体重を落としたいとき、「まず糖質を減らすべき」という声もあれば、「間食をやめるだけで十分」という意見もあります。どちらも結果が出た人の話を聞くと、正解に思えてしまうもの。では実際に、体重が落ちやすいのはどちらなのでしょうか？ここでも大切なのは流行や極端な方法ではなく、自分の生活にどれだけ無理なく組み込めるかという視点です。
糖質を減らす人は“効果を実感しやすい”
主食の量を見直すと、体重は比較的早く動きやすくなります。特に普段から糖質量が多い人は、調整の効果を実感しやすい傾向があります。
間食を減らす人は“心理的負担が少ない”
一方、間食を減らす方法は、食事の枠組みを大きく変えずに済むため、心理的な負担が軽いのが特徴です。
「つい食べてしまう」習慣を見直すだけで、摂取カロリーは自然と整います。ただし、食事量がすでに多い場合は変化が出にくいこともあります。
体重が落ちやすい人は“自分の弱点”を見極めている
体重が落ちやすい人は、糖質を減らすか間食を減らすかを感覚で選んでいません。自分がどこでカロリー摂取量を増やしているのかを見ています。主食の量なのか、甘い飲み物なのか、夜の間食なのか？そこを見極めるだけでアプローチ方法が見えてきます。
糖質を減らすことも、間食を減らすことも、どちらかが絶対に正解というわけではありません。自分の生活の中で、いちばん影響が大きい部分から整えること。それがダイエットの近道になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※ 画像は生成AIで作成しています ※本記事は、栄養バランスや食習慣に関する専門家の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼３食＋間食でOK！きちんと食べながら３ヶ月で−６kgを叶えた「ダイエット習慣」