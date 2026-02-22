TTFC10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』2026年初夏に配信決定 主演は鈴木福×濱田龍臣×武田玲奈
鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈がトリプル主演する東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』が、TTFCにて今年初夏に独占配信されることが決まった。併せて、新ヒーロー・フォルティクスのビジュアルも解禁となった。
【写真】新ヒーロー「フォルティクス」の全身ビジュアル
本作は、「仮面ライダー」「スーパー戦隊」などの既存の系譜に属さない完全オリジナルの新作特撮ヒーロー作品。新ヒーロー・フォルティクスの変身時の掛け声は「配信！」。フォルティクスは、とある理由から「良心をもつ者」を探している。誰かの中にある良心が、ヒーローを呼び起こす。
トリプル主演を務めるのは、子役出身で仮面ライダー好きとしても知られる鈴木福、子役時代から東映特撮に出演し、『ウルトラマンジード』では主演を務めた濱田龍臣、そして武田玲奈。東映特撮だけでなく、幅広いフィールドで活躍する人気キャストが集結した。オリジナルヒーロー“フォルティクス”の声を演じるのは、人気声優の小野大輔。
監督は坂本浩一、脚本は足木淳一郎、デザインは野中剛が務める。
坂本監督は「TTFC10周年記念作を担当出来ることに喜びでいっぱいです！ TTFCでは毎回色々と挑戦させて頂き、いつも楽しいのですが、今回は特に楽しませてもらっています（笑） 企画原案から参加させて頂き、全く新しいヒーローを立ち上げる新企画ということでワクワクが止まりません！TTFC会員の皆様、特撮のファンの方なら必ずグッと来ると思いますし、まだ特撮を見たことがない方々でも楽しめる要素がたくさんです！楽しみにしていて下さい！」とコメントした。
オープニング主題歌を担当するのは、タイ出身のMindaRyn。エンディング主題歌は、奥井雅美×田中有紀のコラボレーション。
東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』は、TTFCにて2026年初夏独占配信。
